Congo-Kinshasa: PDDRC-S Lubero-Butembo - 25 agents formés sur le marquage et la traçabilité des armes et munitions

La MONUSCO, via sa cellule d'embargo sur les armes, a achevé ce jeudi 23 mai à Beni une formation destinée à 25 agents du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRC-S) des territoires de Lubero et de la ville de Butembo.

Pendant trois jours, les participants ont été formés au profilage, à l'identification, au marquage et à la traçabilité des armes et munitions. Godefroid Mumbere Anamali, l'un des participants, a exprimé sa satisfaction, affirmant désormais être capable d'identifier et de marquer divers types d'armes et de munitions pour lutter contre la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre ().

« Nous avons effectué des exercices qui nous ont permis de comprendre comment se comporter face à ces ALPC. Cela s'inscrit dans les objectifs du PDDRC-S, qui, dans sa stratégie nationale, met en avant la restauration de l'autorité de l'État. Ce deuxième pilier vise à rétablir le pouvoir régalien de l'Etat dans les entités où l'administration avait été remplacée par des groupes armés », explique-t-il.

Selon Godefroid Mumbere Anamali, il est crucial d'adopter un comportement responsable lors de la manipulation de ces outils : « Aujourd'hui, nous sommes en mesure de recevoir et de manipuler ces armes lorsqu'elles nous sont remises, de les rendre inoffensives, de les rassembler et de les remettre aux autorités compétentes ou au PDDRC-S. Grâce au partenariat avec la MONUSCO, nous avons acquis ces compétences. »

Cette formation s'inscrit dans le cadre des efforts déployés dans la lutte contre la prolifération des armes et le renforcement de la sécurité dans la région.