Togo: Objectifs dépassés

La Banque mondiale a clôturé vendredi le projet des filets sociaux et services de base (FSB) mis en oeuvre sur la période 2017-2023.

Plus de 28,26 milliards de Fcfa ont donc été investis pour assurer aux ménages et communautés pauvres un meilleur accès aux infrastructures socioéconomiques de base et aux opportunités d'inclusion économique.

Le projet a permis de doter 200 villages d'infrastructures de base, de servir plus de 15 millions de repas scolaires à 52. 173 élèves de 161 écoles primaires publiques.

104 240 ménages ont pu bénéficier des transferts monétaires en milieu rural et urbain.

La Banque mondiale dresse un bilan satisfaisant de ce projet qui a vraiment permis d'améliorer les conditions de vie des populations et de renforcer leur résilience.

'On est très satisfait des résultats de ce programme. Le FSB fait partie d'un engagement de longue date de la Banque mondiale aux côtés du gouvernement. Les objectifs ont été non seulement atteints, mais dépassés', a déclaré vendredi Raphaela Karlen de la BM au Togo.

Mis en oeuvre par l'agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB), le FSB a également été financé par l'agence française de développement (AFD) et l'Etat.

Les filets sociaux et les services de base sont essentiels pour le développement social et économique. Ils fournissent un soutien crucial aux populations vulnérables, améliorent la qualité de vie et renforcent les communautés.

En investissant dans ces domaines, le gouvernement et les organisations internationales peuvent contribuer à créer des sociétés plus équitables et résilientes.