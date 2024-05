Sénégal: PressAfrik certifié ISO Journalism Trust Initiative et Reporters Sans Frontières

PresseAfrik, ce média de droit sénégalais, à vocation panafricaine se voit propulser au pinacle des supports certifiés Journalism Trust Initiative JTI. Ce label de Reporters Sans Frontières qui récompense les pratiques journalistiques éthiques, un concept basé sur la confiance et le respect de normes professionnelles. Consécration logique d'un portail d'informations, bâtie sur fond de transpiration, de rigueur et de professionnalisme.

PressAfrik marche sur le podium. Après une rude sélection par un panel de 130 experts internationaux sous l'égide du Comité Européen de Normalisation (CEN) et publiée en tant que Workshop Agreement CWA 17493, voilà que le site online PressAfrik , que dirige le journaliste et patron de presse sénégalais Ibrahima Lissa FAYE se retrouve parmi les nominés. Une récompense basée sur un mécanisme international qui vient certifier la fiabilité du travail rocambolesque fourni jusque là par cette presse privée sénégalaise, mais avec une forte pénétration de l'information panafricaine.

Un honneur qui grandit ce média qui a vite marquer sa différence dans le paysage médiatique sénégalais et africain et qui figure désormais sur la liste de plus de 1000 médias dans 80 pays qui participent au mécanisme de la Journalism Trust Initiative.

PressAfrik, un contenu qui fait la différence

Avec l'évolution de la technologie de l'information et de la communication, une nouvelle ère s'ouvre pour les médias. Mais, celle-ci n'est pas sans conséquence. Car, les vagues qui ruissellent de fake-news, de dumping, de plagiat et surtout la méfiance qui prend en étau l'ensemble de l'écosystème plaident au retour de l'orthodoxie de la pratique du métier du journalisme tant noble et envié. Mise à part ces aspects cités, le contenu journalistique est relégué au second plan par tout type de contenus sur les plateformes. Il est d'ailleurs difficile de reconnaitre le vrai du faux journaliste ainsi que le médium qui informe juste et vrai.

Ce constat amer a incité Reporters sans Frontières à lancer JTI conçue comme une norme ISO pour trouver en urgence des solutions structurelles, afin de restaurer la confiance et créer des conditions favorables à son rétablissement. PressAfrik en est un parfait modèle et sort du lot. Bon vent à nos vaillants confrères et surtout au patron Ibrahima Lissa FAYE