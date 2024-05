Congo-Brazzaville: Journée internationale des femmes du secteur maritime - La troisième édition de l'événement célébrée à Pointe-Noire

Sous le patronage du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Sayi, la célébration de la troisième Journée internationale des femmes du secteur maritime a eu lieu en différé le 23 mai, à Pointe-Noire, sur le thème « Pas de nuages à l'horizon : ces femmes qui forgent l'avenir de la sécurité maritime ».

En plus du thème principal, des sous-thèmes ont été abordés par différents orateurs, à savoir "Sécurité maritime : cadre réglementaire" ; "Genre et sécurité maritime : le contrôle des navires par l'Etat du port" ; " La lutte contre les incendies à bord d'un navire" ; " Les équipements de sauvetage collectif et individuel et la gestion des marchandises dangereuses".

Dans son mot de bienvenue, Christian Armel Nkou, directeur général de la Marine marchande, a rappelé l'importance de ladite journée, qui donne, selon lui, l'occasion de promouvoir sans relâche les femmes du secteur maritime et de leur donner davantage une visibilité, tout en permettant de renforcer l'engagement et les initiatives prises par l'Organisation maritime internationale en faveur des femmes, conformément à l'objectif 5 du développement durable des Nations unies.

Pour sa part, la coordonnatrice du réseau professionnel des femmes maritimes et portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du centre, Line Victoire Thaddes, a signifié que ce thème est en lui-même toute une ambition et tout un programme pour le Congo. Elle a aussi abordé la question de la représentativité féminine dans le domaine du transport maritime au Congo.

«Le domaine maritime étant un espace de prédilection de plusieurs sinistres, la femme doit se former pour acquérir des outils nécessaires pour pouvoir exprimer son potentiel à côté des hommes. C'est dans cette optique que l'Organisation maritime internationale encourage la formation des femmes dans le domaine de la sécurité maritime »; a-t-elle informé. En outre, elle a loué le projet de création de l'Université des Hautes études maritimes à Brazzaville.

S'exprimant pour la circonstance, la présidente de Wima Congo, Armélia Itoua Ndake, a rappelé la tenue de la conférence des femmes à Londres, en Angleterre, qui avait mis en lumière les initiatives prises en faveur de l'égalité femme-homme. «L'association Wima Congo est fermement déterminée à déconstruire les traditions profondément ancrées dans les métiers maritimes, en assurant une attention particulière sur la formation des femmes dans le domaine de la sécurité maritime et des nouvelles technologies », a-t-elle indiqué.

Patronnant la cérémonie, le ministre Honoré Sayi a salué l'action du président de la République qui met, selon lui, tout en oeuvre en vue de la promotion et l'émancipation des femmes au Congo. Il a, en outre, encouragé les femmes du secteur maritime national à apporter une réflexion profonde sur les différents sous-thèmes abordés lors de ces travaux.

«Les sous thèmes que vous avez développés avec engouement et professionnalisme autour du thème central ont permis de sensibiliser le grand public, les organisations féminines et particulièrement les acteurs du secteur maritime aux enjeux et défis à relever en vue de promouvoir l'égalité femme-homme », a-t-il dit.

Les participants à l'événement ont adopté quelques recommandations, notamment développer la culture du mentor ; élaborer des politiques genres au sein des structures sous tutelle en vue d'accélérer l'atteinte de l'objectif 5 du développement durable des Nations unies ; développer des politiques de formation contribuant au renforcement des capacités des femmes en vue de leur permettre de s'affirmer au côté des hommes.