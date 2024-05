Congo-Brazzaville: Action humanitaire - La Croix-Rouge congolaise sollicite l'appui de la Belgique

Le président national de la Croix-Rouge congolaise (CRC), Christian Sédar Ndinga, a émis, le 24 mai à Brazzaville, le souhait que la Belgique renforce la coopération avec le Congo dans le domaine humanitaire.

Christian Sédar Ndinga a sollicité un appui régulier à la Belgique lors de la visite du siège et de l'entrepôt de la CRC par la secrétaire générale des Affaires étrangères de ce pays, Théodora Gentzis, accompagnée de l'ambassadeur en poste au Congo.

La descente de la délégation belge est une première. Elle fait suite à la remise du don de 114 tentes familiales au gouvernement, destiné aux victimes des catastrophes naturelles, notamment des inondations et intempéries dans les départements du Pool et des Plateaux. Ces inondations ont été dues aux pluies diluviennes survenues en fin 2023, dans la partie Nord du pays. Les familles victimes se sont retrouvées sans abris et exposées aux maladies hydriques.

La distribution de ce don sera faite par la CRC, auxiliaire des pouvoirs publics en matière d'assistance à caractère humanitaire à la population. Le don permettra à la société nationale d'être efficace et opérationnelle sur le terrain, a expliqué le président Christian Sédar Ndinga, ajoutant que la CRC a besoin de travailler avec les partenaires diversifiés en matière humanitaire.

Le directeur de la coopération et communication au ministère des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité, Armel Elenga, a rappelé que le choix porté sur la CRC a sa raison d'être, vu ses actions menées en faveur des personnes en détresse. Il a souhaité la consolidation des relations de coopération entre la CRC et celle de la Belgique ainsi qu'avec d'autres organismes humanitaires en vue de renforcer les capacités dans le domaine des ressources humaines et des activités de terrain.