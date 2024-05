Afrique: Revue de presse de la presse francophone du 25 Mai 2024

Keyna : Le pays élevé au rang d'«allié majeur» des États-Unis, une récompense pour la diplomatie Ruto

À l'occasion de la visite d'État de William Ruto aux États-Unis, Joe Biden a désigné jeudi le Kenya comme « allié majeur, non-membre de l’Otan ». Dix-huit autres pays bénéficient déjà de ce statut particulier qui confère aux pays qui en bénéficient des liens militaires et diplomatiques privilégiés avec les États-Unis. En Afrique, après l’Égypte, le Maroc et la Tunisie, le Kenya deviendrait le premier pays d’Afrique subsaharienne à l'obtenir.« Une décision historique », « un tournant important »... La presse kényane s’est réjouie vendredi 24 mai de cette annonce. Elle illustre, selon les principaux quotidiens, la place croissante du Kenya sur la scène internationale et souligne le rôle qu’a joué le pays pour la paix et la stabilité dans la région.(Source : Rfi)

Maroc : Réduction de la fracture numérique - Le royaume lance un grand projet pour 1 800 zones rurales

Le Maroc s’engage dans une nouvelle phase de son Plan national pour le développement du haut et très haut débit, visant à connecter 1 800 zones rurales supplémentaires à Internet. Cette initiative fait partie de la Stratégie nationale de développement numérique à l’horizon 2030, annoncée par Ghita Mezzour, ministre de la Transition numérique. La première phase du plan a déjà permis de couvrir 10 740 zones rurales, améliorant la connectivité pour des millions de Marocains (Source :african Manager)

%

RDC : Kongo Central - Un couvre-feu instauré à Lukala après le coup d’Etat déjoué à Kinshasa

Cette cité est placée depuis, mercredi 22 mai, sous mesure de couvre-feu à partir de 23 heures locales. Les déplacements de la population sans motif valable sont donc interdits. Selon Willy Makumbani, plusieurs objectifs sont poursuivis notamment celui de dénicher les personnes de la cité de Lukala qui seraient impliquées d’une façon ou d’une autre, dans les attaques du dimanche 19 mai contre la résidence de Vital Kamerhe et le Palais de la Nation, à Kinshasa. Cette mesure vise également à identifier toute personne n’ayant pas sa carte d'identité au-delà de 23 heures entre autres : les motocyclistes, les détenteurs de maisons commerciales ainsi que les clients et tenanciers des débits de boissons opérationnels jusqu’à des heures tardives. (Source : Digital Congo)

Sénégal : Après avoir attaqué Sonko sur l’homosexualité, un activiste et un prêcheur arrêtés

L’activiste Bah Diakhaté et le prêcheur Cheikh Ahmed Tidiane Ndao ont été placés en garde à vue à Dakar après avoir attaqué le Premier ministre et ses récents propos sur l’homosexualité. L’activiste Bah Diakhaté, interpellé lundi 20 mai par la Division des investigations criminelles (Dic, police judiciaire), s’est livré dans une vidéo à des attaques contre Ousmane Sonko après une déclaration de ce dernier sur le thème de l’homosexualité jeudi. Le prêcheur Cheikh Ahmed Tidiane Ndao, placé en garde à vue mardi par les mêmes services, a reproché dans une autre vidéo au Premier ministre ce qu’il dénonce comme de la complaisance vis-à-vis de l’homosexualité. Le débat sur l’homosexualité a resurgi au Sénégal après les propos prononcés jeudi par Ousmane Sonko à l’occasion de la visite de l’opposant de gauche radicale française Jean-Luc Mélenchon. (Source : Jeune Afrique)

Guinée : Arrivée de Diomaye Faye à Conakry- Forte mobilisation de la communauté sénégalaise

Le nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est attendu à Conakry le vendredi, 24 mai 2024 pour visite et d’amitié et coopération. A l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, on notait une forte mobilisation de la communauté sénégalaise, venue réserver un accueil chaleureux au Président Faye. Les sénégalais qui étaient présents sur place ont hâte de rencontrer le successeur de Macky Sall, a constaté sur place Guineematin.com à travers un de ses reporters. (Source : La Guinée profonde)

Côte d’Ivoire : Obsèques nationales - La Nation rend un hommage à l’ex-Président Aimé Henri Konan Bédié

Un hommage national a été rendu ce vendredi 24 mai 2024, à Henri Konan Bédié, 2e Président de la Côte d’Ivoire, qui s’est éteint le 1er août 2023.La cérémonie s’est déroulée au Palais présidentiel en présence du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara ; de son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo ; des membres du gouvernement ivoirien ; l’ensemble des acteurs majeurs de la classe politique ivoirienne ainsi que plusieurs membres du corps diplomatique. Mise en place de la dépouille, recueillement des autorités, témoignages sur l’illustre disparu, oraison funèbre, sonnerie aux morts, défilé des troupes militaires puis remise à la famille du drapeau de l’Etat et de la dépouille. Voici l’essentiel de ce que l’on peut retenir de la cérémonie d’hommage à Henri Konan Bédié. (Source : Fratmat.info)

Tchad : Allamaye Halina, ambassadeur en Chine, nommé Premier ministre

Le Tchad a un nouveau Premier ministre depuis le jeudi 23 mai au soir. Dans la foulée de son investiture, Mahamat Idriss Déby a nommé Allamaye Halina à la primature. Ambassadeur en Chine depuis janvier 2023, il avait auparavant servi comme chef du protocole à la présidence pendant treize ans. Ce choix est une surprise, mais sa loyauté à la famille Déby et son profil en font un relais de choix pour le nouveau président. « Nous étions tous loin du compte », reconnait un membre du gouvernement sortant, « c’est vraiment un choix très personnel du chef de l’État ». Déjà, il permet de poursuivre l’usage d’un chef de gouvernement originaire du sud du pays, puisque Allamaye Halina est né en 1967 dans la petite ville de Gounou Gaya, dans la province du Mayo-Kebbi Est. (Source : Rfi)

Niger : Restriction du transport fluvial avec le Benin - Les échanges se recentrent sur la voie terrestre

Depuis la matinée du mercredi 22 mai, la frontière entre le Bénin et le Niger à Malanville connaît une nouvelle restriction. Selon le média béninois La Nation, il est désormais interdit d’assurer le transport des personnes, de leurs biens, et des marchandises par voie fluviale. Cette interdiction marque la fin des échanges fluviaux entre les populations des deux pays, qui devront désormais se tourner vers le transport terrestre. Le Bénin rappelle que la seule voie officielle de communication avec le Niger reste le pont reliant les deux pays à Malanville. (Source : aniamey.com)

Togo : Organisation du concours de la langue chinoise « Pont vers le chinois » à Lomé

La 23e édition du concours de la langue chinoise pour les étudiants, couplée pour la première fois au Togo avec la 17e édition du concours pour les élèves du secondaire, s'est tenu vendredi à l'Institut Confucius de l'Université de Lomé. L'étudiante Akou Françoise Avouwadan et l'élève Sédégbé David Agbékponou ont remporté dans leur catégorie respective l'étape nationale du concours de la langue chinoise « Pont vers le chinois », pour représenter le Togo à la phase finale de ce concours internationale prévue en Chine. (Source : alome.com)