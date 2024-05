Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Mai 2024

Côte d’Ivoire : Obsèques du Président Henri Konan Bédié - Daoukro fait sa toilette

La dépouille mortelle de l’ex-Président de la République, Henri Konan Bédié, arrive à Daoukro, la capitale de la région de l’Iffou, le 26 Mai. Et c’est à la place qui porte son nom, que cette dépouille mortelle sera exposée, pour le premier grand hommage des populations à leur illustre disparu. Bien avant, des dispositions sont prises depuis le 23 mai, afin que cette place puisse accueillir les milliers de personnes qui la prendront d’assaut. Ainsi donc, les chapiteaux, bâches et tous les autres éléments qui concourent à la logistique ont commencé à y être installés. C’est plus de 6000 personnes qui sont attendues à cette occasion, selon Adépo Ange, de la société Alligator Afrique en charge de cette installation. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Accès à l’énergie - Des mini- centrales solaires inaugurées à Tamboura

Le directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser), Baba Diallo, a inauguré les mini-centrales solaires photovoltaïques de Sansanding et Toumboura, des villages situés dans la région de Tambacounda (est).« Ici à Toumboura comme à Sansanding, ce sont des mini-centrales solaires de 60 kilowatts-crêtes qui ont été construites pour répondre aux attentes des populations », a déclaré M. Diallo lors de la cérémonie d’inauguration. Ces ouvrages électriques sont le fruit d’un projet de construction de 300 mini-centrales, auquel l’État du Sénégal a alloué un budget de 79 milliards de francsCfa, selon le directeur général de l’Aser. L’électrification de ces villages de l’arrondissement de Kéniéba contribuera significativement à l’amélioration des conditions de vie et de travail des populations, a-t-il assuré.( Source :Aps)

Niger : Hadj 2024 - Niger Airlines lance ses vols pour les pèlerins

Le 22 mai 2024, Niger Airlines a commencé à transporter les pèlerins nigériens vers les lieux saints de l'islam. Conformément à l'engagement pris de transporter 6 500 pèlerins, la compagnie a procédé à l'embarquement et à l'acheminement de 345 pèlerins, dont 12 membres du COHO. Cette année, cette compagnie opère en partenariat avec la compagnie aérienne d'État saoudienne pour acheminer ces pèlerins. Le directeur général, M. Abdoul Aziz Larabou, s'est exprimé avec satisfaction après le décollage du premier vol inaugural. Il a souligné l'honneur que représente la confiance des autorités nigériennes dans leur compagnie pour le transport des pèlerins. Il a également assuré que la compagnie avait la capacité de transporter les 6 000 pèlerins restants d'ici la fin du mois de mai. Les vols seront intensifiés avec deux vols par jour à partir de vendredi et trois vols par jour à partir de samedi. (Source : aniamey.com)

Madagascar :Antisiranana - Des œuvres malgaches exposées à la galerie parisienne

Du 15 au 28 mai, l’Espace Ségur, galerie d’art à Paris, accueille l’exposition « Trait d’Union » mettant en avant les œuvres de Fadel Morcid Tsimavandy, alias Fadmadart, jeune artiste antsiranais. C’est une grande première pour cet artiste autodidacte et multidisciplinaire qui a débuté dans l’art en utilisant principalement de simples feuilles de papier et des stylos à bille. Si cela reste jusqu’à présent son médium de prédilection, Fadel Morcid travaille désormais aussi l’acrylique, l’aquarelle et les pigments naturels. Il a développé, par ailleurs, toute une série d’œuvres ayant comme support des morceaux de bois flottés glanés sur les plages entourant Antsiranana ou encore détournant certains objets phares du quotidien des Malgaches. Aux côtés des magnifiques dessins au stylo, tableaux et autres objets du quotidien détournés par l’artiste, les visiteurs ont pu aussi découvrir, grâce à de superbes photos d’Audrey Messiaen, les belles actions réalisées à Antsiranana au profit des enfants par l’association Kidy Percu, dont Fadmadart est membre. (Source : l’Express de Madagascar)

Gabon : Coopération régionale - Oligui Nguema invité à l’investiture du Président Mahamat Idriss Deby

Le président de la transition est arrivé à Ndjamena mercredi 22 mai 2024, pour prendre part à la cérémonie de prestation de serment du président tchadien Mahamat Idriss Deby Itno. Le Général Oligui Nguema fait partie des invités de la cérémonie d’investiture du président Mahamat Idriss Deby qui a eu lieu jeudi 23 mai 2024, au Tchad dans la capitale N’djamena. Le général Mahamat Idriss Déby Itno a officiellement remporté l’élection présidentielle du 6 mai dernier dès le premier tour, trois ans après avoir pris le pouvoir à la tête d’une junte militaire, avec 61% de suffrage. Le président de la transition sera en compagnie de ses homologues, invités également à cette cérémonie d’investiture. (Source : Journal du Gabon)

Mali : Cohésion nationale- Le représentant spécial de l’Onu exhorte à un dialogue inclusif

Le représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a conclu récemment une visite de travail de cinq jours au Mali, appelant les autorités maliennes à redoubler d’efforts pour maintenir « un dialogue inclusif et constructif » en cette période de grande tension politique. Durant son séjour, M. Simão a rencontré le Colonel Malick Diaw, Président du Conseil National de Transition (CNT), et Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Il a également échangé avec des représentants du corps diplomatique et de l'équipe pays des Nations unies. Les discussions ont essentiellement porté sur la situation sécuritaire et socio-politique, ainsi que sur la coopération nécessaire entre les Nations unies et le gouvernement malien pour soutenir les populations touchées par l'insécurité croissante. Le Représentant spécial a salué « la volonté des autorités maliennes de collaborer avec les Nations unies pour améliorer les conditions de vie des Maliens » ( Source : Apa)

Guinée : Massacre du 28 septembre 2009 - Perpétuité requise contre Moussa Dadis Camara

Le ministère public guinéen a requis mercredi la réclusion à perpétuité assortie d’une peine de sûreté de trente ans à l’encontre de l’ancien président Moussa Dadis Camara et d’autres accusés du massacre d’au moins 157 opposants le 28 septembre 2009, à Conakry. Au moment de faire son réquisitoire au procès des responsables présumés du massacre du 28 septembre de partisans de l’opposition manifestant contre une candidature à l’élection présidentielle alors en préparation du chef de la junte, l’avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l’ancien président Moussa Dadis Camara et plusieurs autres responsables. (Source :Aps)