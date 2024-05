Afrique du Nord: Mondial 2030 - Le Maroc, déterminé à assurer des services de transport à la hauteur (M. Abdeljalil)

Rabat — Le Maroc est déterminé à réaliser tous les projets liés à l'organisation par le Royaume aux côtés de l'Espagne et du Portugal de la Coupe du monde 2030 de football, afin d'offrir des services de transport et de mobilité à la hauteur de ce grand événement planétaire, a assuré, vendredi à Rabat, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil.

Conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, "le Maroc est bien évidemment engagé à réaliser tous les investissements nécessaires pour que les services de transport soient à la hauteur des attentes", a déclaré à la presse M. Abdeljalil peu avant une réunion tenue entre le ministère du Transport et de la Logistique et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), représentée par son président Fouzi Lekjaa.

Cette réunion s'est tenue en présence du Président-directeur général de Royal Air Maroc, Abdelhamid Addou, du Directeur général de l'Office National des Chemins de Fer, Mohamed Rabie Khlie, et de la Directrice générale de l'Office national des aéroports, Habiba Laklalech.

M. Abdeljalil a précisé dans ce sens que cette rencontre est l'occasion de se pencher sur "les touches finales" à apporter au dossier de candidature pour le Mondial 2030 en termes de transport et de mobilité.

Une réunion élargie avait été tenue, le 2 mai courant au siège du ministère de l'Intérieur, dans le cadre des préparatifs intenses pour l'organisation de la Coupe du monde 2030, conformément à la Vision et la Volonté Royales porteuses d'une forte ambition d'assurer une grande réussite de cette manifestation internationale.

%

Avaient pris part à cette réunion, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Equipement et de l'Eau, le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, le ministre du Transport et de la Logistique et le ministre délégué chargé du Budget.

Cette réunion était consacrée notamment à la coordination entre l'ensemble des départements ministériels concernés, à la mise en place d'un système unifié d'action commune et à la mise en oeuvre d'une feuille de route intégrée, basée sur l'exécution idoine des engagements, la convergence des initiatives et interventions et l'harmonisation de leur programmation, dans le cadre de la complémentarité des rôles des différentes parties prenantes, de sorte à garantir les conditions et les moyens nécessaires permettant au Royaume de réussir le pari de la co-organisation avec l'Espagne et le Portugal de cet événement sportif planétaire.