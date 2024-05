Guinée: Économie - Fin de la 3ème édition du Salon de l'Industrie de Guinée

La 3ème édition du Salon de l'Industrie de Guinée (SIG) a été clôturée ce vendredi 24 mai 2024, à Conakry, en présence de plusieurs personnalités.

Selon Makalé Traoré, commissaire générale du Salon, durant ces trois jours d'activités, 50 entreprises industrielles de différents secteurs d'activité sont enregistrées.

Elle indique que les résultats obtenus à travers ce salon aboutiront sans doute à déceler les failles.

"Durant ces trois journées, nous avons enregistré 50 entreprises industrielles de différents secteurs d'activité, 10 panels thématiques ayant mobilisés de hauts cadres et d'experts dans le domaine industriel, suivi d'une série de master class et la signature de convention sur l'aménagement du parc industriel de Masaya entre le partenaire WLS et la République de Guinée représentée par l'AGESPI. Nous osons espérer que les résultats obtenus à travers ce salon aboutiront sans doute à déceler les failles qui minent notre croissance industrielle et à apporter des approches de solutions satisfaisantes à la hauteur des attentes des populations guinéennes" , a-t-elle indiqué.

Poursuivant, elle précise que les échanges effectués durant ces jours permettront à l'État et le secteur privé une réelle relance du secteur industriel guinéen.

"C'est pourquoi, grâce à la volonté et à l'engagement manifeste des acteurs clés, les échanges issus de notre mobilisation durant ces trois jours, doivent être aussi permettre à la fois pour l'État et le secteur privé 3 pour une réelle relance du secteur industriel guinéen vers le développement de la Guinée. Nous rendons un vibrant remerciement une fois de plus au Gouvernement guinéen à travers le Ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME pour la confiance placée en nous et l'accompagnement de faire du Salon de l'Industrie de Guinée un événement prioritaire dans l'agenda de son département dans les prochaines années" , a-t-elle remercié.

À rappeler qu'il y a eut des panels, expositions et master class durant ces trois journées.