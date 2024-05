Cameroun: Festival socio culturel Essie - Mnam - 3ieme reunion préparatoire tenue ce 22 mai à Yaoundé

C'est la salle 221 du Conseil régional du Centre situé à l'hôtel de ville de Yaoundé qui a servi de cadre a la tenue de cette 3ieme réunion préparatoire du festival socio culturel ESSIE -NNAM .

Le comité d'organisation réunie autour du vice -président du Conseil Régional du Centre sa Majesté ONANA Jean Baptiste chef supérieur Etoudi ,par ailleurs Président du comité d'organisation de ce festival qui se tient du 26 juillet au 3 août 2024 à l'esplanade de l'hôtel de Ville de Yaoundé.

Plusieurs points étaient à l'ordre du jour repartie en plusieurs commissions entre autres : scientifique, inter-religieux, communication, décoration , technique, art culinaire et gastronomique. On note après plusieurs prises de parole des parties prenantes à l'organisation quelques avancés au niveau des commissions .

Le volet art culinaire et gastronomique une panoplie de mets des régions du Centre Sud et Est seront au rendez -vous, le volet communication a annoncé une série de campagne médiatique dans les médias privés, publiques, réseaux sociaux, hors médias en gestation pour informer le maximum de personne , la commission scientifique travail encore sur le thème et les échanges thématiques qui porteront cette édition , néanmoins à ce sujet des propositions ont été émises par le maire de Bertoua présent lors de ses assises M. MBELESSA AuBerlin qui a proposé à l'assistance le thème « Bi ne Samba» pour dire nous sommes ensemble . Ce festival qui promeut la revalorisation de la culture Ekang est initié par la fondation Essono ELA sous houlette de madame MOABULU NGA Jeanette,ladite fondation existe depuis plusieurs années avec des démembrements à travers le monde .

Précisons que le festival Socio culturel ESSIE -NNAM repose sur 3 volets à savoir le volet traditionnel, culturel et Mysticotraditionnel. La reconstitution de la traversée du peuple Ekang sur le dos du serpent sera animée autour d'une caravane appelée le "Ngan MEDZA" une proposition faite par M. MVESSO NGANTI . Pour la réussite total de cet événement il a été suggéré que le comité d'organisation sous traite auprès d'une structure événementiel qui pourra mieux organisé chaque commission selon les règles professionnelles.

Pour le vice- président du conseil régional du centre sa majesté ONANA Jean Baptiste, président du comité d'organisation le festival fera la par belle à un exposé sur l'anniversaire de la ville au 7 collines Yaoundé capitale politique du Cameroun.

Une réunion préparatoire qui a duré prêt de 2h 30 minutes aux échanges et propositions très enrichissante dans le but de redorer le blason du peuple Ekang, une responsabilité commune de toute les parties prenantes a été le mot de fin émis par le président du comité d'organisation du festival socio culturel Essie -Nnam sa majesté ONANA Jean Baptiste qui a ainsi invité les parties prenantes à une prochaine rencontre qui se tiendra le 29 mai prochain auxquels tous les plans d'actions et projets de budgets devraient être arrêter.