Cameroun: Les Lions indomptables seraient-ils en crise ?

Les Lions indomptables nous ont fait vibrer lors de la dernière CAN en se qualifiant. Malheureusement, le potentiel de l'équipe ne fut pas pleinement réalisé avec une élimination en phases de groupes. Suite à cet échec, il était certain que l'équipe allait devoir se restructurer et cela a commencé avec le départ de Rigobert Song.

Pourtant, changer de sélectionneur ne semblait pas être l'unique solution à un problème si complexe. Aujourd'hui, nous revenons sur les performances récentes de l'équipe du Cameroun. Si vous aimez les paris sportifs et suivre Les lions indomptables, sachez que le site LeBonPariSportif teste et compare les bookmakers disponibles au Cameroun.

L'occasion manquée de la CAN 2024

La dernière Coupe d'Afrique des Nations a suscité l'engouement au Cameroun lorsque les Lions indomptables ont réussi à se qualifier. Les espoirs de tout un peuple étaient derrière l'équipe, surtout après les deux dernières qualifications en Coupe du monde en 2018 et 2022.

Il semblait donc que l'équipe nationale du Cameroun avait toutes les cartes en main pour aller jusqu'à la fin de la compétition. Après avoir passé les phases de groupes, malheureusement les Lions indomptables ne sont pas parvenus à dépasser les huitièmes de finale. Suite à cela, l'équipe est partie dans une restructuration sous la houlette de la FECAFOOT et du ministère des Sports. Cependant, tout ne s'est pas passé en douceur.

%

Renvoi de Marc Brys et incertitudes

Après le renvoi de Rigobert Song, il fallait un nouveau sélectionneur. Le ministère des Sports a donc nommé et imposé Marc Brys. Une décision qui n'aurait pas plu à Samuel Eto'o et à la FECAFOOT. Ainsi, dans les coulisses, de nombreuses discussions ont eu lieu et les tensions étaient plus que palpables.

Résultat, bien que mis en poste au mois d'avril 2024, Marc Brys, le sélectionneur qui venait remplacer Rigobert Song a déjà été renvoyé. Une nouvelle quelque peu inquiétante, lorsque l'on sait qu'une réunion décisive entre FECAFOOT et le staff des Lions indomptables vient d'avoir lieu dans le but de mettre en place une meilleure communication. Cette réunion devait marquer une collaboration plus étroite entre le sélectionneur et la fédération pour prendre les bonnes décisions.

Malheureusement, il semblerait que le Cameroun revienne une fois encore à la case départ. Marc Brys a été limogé par Samuel Eto'o, ce qui prouve que le différend entre la fédération et le ministère des Sports n'a finalement pas été réglé. Contrairement à ce qu'annonçait Paul Biya, le président de la FECAFOOT.

Ainsi, la suite des évènements pour l'équipe nationale du Cameroun semble incertaine. La FECAFOOT et le ministère des Sports semblent avoir du mal à s'entendre et de leur côté les arbitres camerounais réclament le paiement de leurs émoluments. La situation semble ainsi assez délicate et pendant ce temps, l'équipe perd un temps précieux avant les prochaines compétitions internationales.

La suite pour le Cameroun ?

L'équipe des Lions indomptables est dans une période de transition. Toutefois, cette période est porteuse d'un certain chaos dans l'organisation et les différentes administrations semblent avoir du mal à marcher main dans la main. De ce fait, nous assistons à des discussions enflammées et des décisions étranges.

L'avenir reste donc nébuleux pour le moment. Toutefois, il convient de garder l'espoir, car l'équipe compte tout de même des joueurs d'exception et ils leur manquent simplement une personne capable de les diriger pour aller vers la prochaine victoire.

Lire aussi dans la rubrique SPORT