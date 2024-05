Ile Maurice: Des cartes colorées pour leur dire «merci»

La Fête des mères approche à grands pas. Les petits élèves du Shastriya Art Studio à Mahébourg te disent ce qu'ils pensent de cette célébration et ce qu'ils ont préparé pour leur maman. Si tu n'as encore rien fait pour la tienne, pas de panique. La responsable du studio, Valérie Médard-Ramchurn, te donne une idée facile à réaliser pour mettre des étincelles dans les yeux de ta maman.

Au Shastriya Art Studio, qu'avez-vous proposé pour la Fête des mères ?

Comme pour toutes les fêtes, on a essayé de marquer celle des mères par la tenue d'ateliers artistiques. Cette fois, nous avons proposé aux enfants de créer leur carte de voeux et des cadres à l'aide de collage. Dans un esprit écologique, nous avons utilisé les coques de pistachio. C'est important de sensibiliser à l'importance de l'écologie à travers l'art et de montrer aux enfants comment on peut réutiliser les choses qui nous entourent au lieu de les jeter à la poubelle.

Comment ont-ils fait pour créer ces cartes et leurs cadres ?

Les enfants ont peint les coques de pistachio individuellement et de différentes couleurs. Par la suite, on les a collées sur un support qu'on avait au préalable peint. Chaque enfant a choisi ses couleurs. Les coques de pistachio peintes ont ensuite été ajustées en forme de fleurs sur les cartes et cadres.

Comment les enfants ont-ils réagi ?

Ils ont été très contents et très réceptifs parce qu'ils ont préparé de leurs petites mains des surprises qu'ils offriront à leurs parents, le jour de la fête. Ils sont très fiers de ce qu'ils ont réalisé. Ce moment créatif est rempli de complicité entre les enfants et moi. On prépare tout cela en secret.

Quelle idée pouvez-vous donner à nos petits lecteurs qui n'ont pas de coques de «pistachio» sous la main mais qui veulent néanmoins faire des cartes ou des cadres pour leur maman ?

S'ils n'ont pas de coques de pistachio à portée de main, ils peuvent, dans le même esprit écologique, utiliser d'autres choses comme des copeaux de crayon. Ainsi, au lieu de jeter les copeaux après avoir aiguisé leurs crayons - que ce soit un crayon à papier ou des crayons de couleurs -, ils peuvent les utiliser pour créer leurs cartes de voeux. Les copeaux de crayons, qui sont de différentes couleurs, ont déjà la forme de pétales de fleurs. Il leur suffira ensuite de les coller sur un support, peint au préalable de la couleur de leur choix. S'ils n'ont pas de copeaux de crayons, ils peuvent aussi faire des fleurs avec des emballages de bonbons, de chocolat, qui sont souvent très brillants et dorés, et décorer leurs cartes ou cadres.

À propos du Shastriya Art Studio Le Shastriya Art Studio accueille les enfants pour des classes d'art et de danse.

Il s'agit d'un espace chaleureux où les responsables misent sur l'épanouissement et la créativité.

La parole aux enfants

Karthik Rughu de Mahébourg, qui est en Grade 2 bleu au Willoughby Government School : «Pour la Fête des mères, on donne des cadeaux à nos parents et beaucoup de câlins. Cette fête est importante pour leur montrer qu'on les aime. Pour l'occasion, j'ai acheté une carte pour mes parents. J'y ai dessiné papa et maman avec mes soeurs et moi.»

Girisha Devi Rughu de Mahébourg, qui est en Grade 4 au Willoughby Government School : «La Fête des mères, c'est le jour où j'offre des cadeaux à mes parents et où l'on passe du bon temps ensemble. Cette fête est importante pour remercier mes parents d'être aussi gentils avec moi et de m'aimer beaucoup. Et leur dire merci aussi pour tous les cadeaux qu'ils me donnent. Je les aime beaucoup. J'ai fait une carte pour eux. Ma soeur et moi avons acheté du chocolat pour eux et on va préparer deux petits bouquets avec les fleurs de notre jardin.»

Ishvi Potiah, habitante de Grand-Bel-Air, qui est en pré-primaire à Kids Arena : «La Fête des mères, c'est une journée pour faire plaisir à maman et pour lui montrer combien je l'aime. Pour cette fête, je vais lui préparer une carte et je vais lui offrir des fleurs.»

Yuvaaksh Narasimha Sunassee, habitante de Mahebourg, qui est en Grade 2 au Willoughby Government School : «On célèbre l'amour que l'on a pour nos mamans, même si on lui dit je t'aime maman tous les jours. Cette fête nous permet de dire à nos mamans combien elles sont importantes dans nos vies. C'est un jour rien que pour les célébrer. À cette occasion, j'ai fait de jolies petites cartes pour ma maman, pour mam et babam, qui sont mes grand-mères. Je vais aider maman dans la cuisine, et je vais demander à papa d'acheter des fleurs et des cadeaux pour elles. Je souhaite bonne fête à toutes les mamans.»

Nedhya Kissensing, qui vit à Mare-d'Albert et qui fréquente l'école pré-primaire La Coccinelle : «C'est le jour où je célèbre ma maman. J'ai préparé pour elle une poésie et une jolie carte.»

Même si Daneeshka Charles est toute petite et ne peut répondre aux questions, elle nous a montré la carte qu'elle a faite pour sa maman. Elle est toute fière et contente de son oeuvre. À raison !