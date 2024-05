Ile Maurice: Vivo Group s'engage à céder Engen Petroleum (Mauritius) à un opérateur indépendant

Suite aux préoccupations exprimées par la Commission de la concurrence, Vivo Group a annoncé son engagement à céder Engen Petroleum (Mauritius) Ltd dans le cadre de son acquisition d'Engen Ltd en Afrique du Sud. Cette décision vise à répondre aux inquiétudes relatives à la concurrence sur le marché mauricien.

Le groupe Vivo est en voie d'acquérir Engen Ltd en Afrique-du-Sud, une entreprise qui possède et exploite Engen Petroleum (Mauritius) Ltd. Vivo Group est déjà présent à Maurice par l'intermédiaire de Vivo Energy Mauritius Ltd, exploitant les stations-service Shell. Cette acquisition a une dimension régionale, touchant plusieurs pays africains. Deshmuk Kowlessur, le directeur exécutif de la Competition Commission, a exprimé ses inquiétudes quant à la concentration du marché, craignant que la fusion ne permette à Vivo Group de contrôler à la fois Vivo Maurice et Engen Maurice, ce qui pourrait nuire à la concurrence dans divers segments, notamment la fourniture de carburants pour véhicules, d'essence pour l'aviation, de gazole marin et de fioul pour les navires.

Pour remédier à ces préoccupations, les parties ont proposé des engagements contraignants, acceptés par les commissaires. Ces engagements comprennent la cession d'Engen Maurice à un acheteur indépendant, maintenant ainsi le nombre d'opérateurs à quatre à Maurice. Vivo Group pourra cependant acquérir sept stations-service d'Engen Maurice, sans effet significatif sur la concurrence. Le nouvel opérateur, indépendant de Vivo Group, devra être approuvé par la Commission de la concurrence et sera responsable de la gestion des activités d'Engen Maurice, assurant ainsi une concurrence saine sur le marché mauricien.

Dans un communiqué, Deshmuk Kowlessur a déclaré : «Les produits pétroliers sont d'une importance stratégique pour le pays, affectant plusieurs secteurs, les consommateurs et l'économie en général. Il est essentiel de maintenir une concurrence saine dans cette industrie pour le bien-être des consommateurs et le développement économique. Nous avons exprimé des objections à cette fusion car elle aurait réduit le nombre d'opérateurs de quatre à trois. Nous apprécions la coopération des parties dans la fourniture des engagements pour répondre à nos préoccupations. Ces engagements permettront l'entrée d'un nouvel opérateur, garantissant ainsi une concurrence non faussée.»