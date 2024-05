Seychelles: Nature Seychelles reçoit une subvention de l'UE de 218 000 € pour un projet d'adaptation au climat

Un projet visant à stimuler les efforts de collaboration entre les agences gouvernementales, le secteur privé et les organisations à but non lucratif aux Seychelles, financé par l'Union européenne (UE), a été lancé jeudi.

Le projet intitulé « Améliorer l'adaptation au climat et la gouvernance environnementale grâce aux populations locales et à la cogestion aux Seychelles » sera mis en oeuvre par Nature Seychelles avec un soutien financier de 218 000 € de l'UE.

Nature Seychelles est une organisation environnementale de premier plan dans l'ouest de l'océan Indien et est la plus grande et la plus ancienne ONG environnementale de l'archipel et est impliquée dans la conservation et la gestion de l'environnement.

L'ambassadeur de l'Union européenne aux Seychelles, Oskar Benedikt, a présidé le lancement du projet au Centre pour l'environnement et l'éducation de Nature Seychelles à Roche Caiman en présence de l'ambassadrice de France aux Seychelles, Olivia Berkeley-Christmann.

Le projet vise à améliorer la recherche et la gestion des mangroves pour la résilience des écosystèmes. Cela augmentera également le nombre de populations locales possédant les connaissances et les capacités nécessaires pour participer à la conservation et à la restauration des zones humides et pour renforcer et soutenir la politique nationale des mangroves et les cadres réglementaires pour la gestion des écosystèmes.

S'exprimant lors du lancement, le directeur général de Nature Seychelles, le Dr Nirmal Shah, a déclaré que le projet ciblerait divers groupes et parties prenantes. Il s'agira notamment de praticiens de la gestion des zones humides, d'établissements touristiques, de membres de la communauté, de groupes environnementaux et de clubs scolaires, d'entrepreneurs intéressés et du secteur privé.

"L'une des choses les plus importantes pour nous est d'impliquer les gens dans les décisions prises concernant notre environnement, car l'environnement est le nôtre et non celui du gouvernement", a-t-il déclaré.

M. Shah a ajouté qu'il faut des politiques et des valeurs accordées à ces zones humides afin que les gens ressentent le besoin de protéger ces zones humides.

Un autre élément du projet est ce qui a été surnommé « les zones humides de l'espoir », où, en reconnaissance de leur gestion efficace des zones humides, les groupes, les hôtels ou les individus recevront le label « zones humides de l'espoir ». Cela contribuera à inspirer d'autres personnes à oeuvrer pour protéger leurs propres zones humides afin d'être également reconnues.

Pendant ce temps, M. Benedikt a déclaré que le lancement du projet continue de montrer l'excellent partenariat entre les Seychelles et l'UE.

"Le lancement de cette subvention, ainsi que notre nouveau programme bilatéral pour 2021-2027, témoigne de la continuité de ce partenariat dans des domaines tels que la protection de l'environnement", a déclaré M. Benedikt.