Afrique du Nord: L'Algérie salue l'adoption par les Etats de l'OMPI du traité sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés

GENEVE — L'Algérie s'est félicitée, vendredi à Genève, de l'adoption par les Etats membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) du traité sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés, le qualifiant d'"historique".

La Délégation de la Mission permanente de l'Algérie auprès de l'Office des Nations unies à Genève (ONUG) et des organisations internationales en Suisse, qui a adhéré au communiqué lu par le représentant du Kenya au nom du groupe africain, s'est réjouie "du succès de la conférence diplomatique qui a abouti à l'adoption d'un traité historique sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés".

"Nous exprimons également notre gratitude au directeur général de l'OMPI, Daren Tang, et à l'équipe du secrétariat pour leurs efforts en vue de faciliter les travaux de la conférence".

Dans le même contexte, la Délégation a salué "l'ambiance positive et constructive qui a caractérisé les travaux de la conférence, grâce à l'esprit de responsabilité et de flexibilité dont ont fait montre les Etats membres, ce qui a permis de parvenir à des accords importants sur l'instrument international et l'adoption du traité par consensus".

La Délégation a indiqué que "l'Algérie aspire à poursuivre le travail avec les Etats membres pour renforcer la protection effective des ressources génétiques et des savoirs traditionnels et contribuer à la promotion de l'innovation et de la créativité pour la réalisation des objectifs du développement durable".

La délégation de la Mission algérienne a réitéré ses remerciements à "tous ceux qui ont contribué au succès de cette conférence qui constitue une étape importante de l'action multilatérale", souhaitant l'entrée en vigueur de cet instrument international.