Afrique: Assistance humanitaire - Caritas Goma au chevet des femmes déplacées de Buhimba

Quatre cents femmes déplacées de guerre vivant dans le camp de Buhimba, à Goma, dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), ont bénéficié récemment de l'assistance de l'Université officielle de Mbuji-Mayi, par l'entremise de la Caritas-Développement Goma.

L'assistance constituée notamment des pagnes et de maïs, précise une dépêche de Caritas-Congo, est le fruit de la levée de fonds organisée par le recteur de l'Université officielle de Mbujimayi, l'abbé Apollinaire Cibaka Cikongo, dénommée « Femme de l'Est plus jamais seule », dans le cadre des activités en marge du mois de la femme.

Lors de la campagne de levée de fonds, l'abbé recteur Cibaka avait promis qu'ils seront transférés à la Caritas Goma. Cette promesse tenue a permis aux quatre cents femmes déplacées y compris celles enceintes et allaitantes du camp de Buhimba de recevoir chacune une pièce de pagne Wax et 25 kg de farine de maïs de la part de la Caritas Goma. Ce geste de générosité a été salué par les bénéficiaires qui ont toutes remrcié l'Université officielle de Mbujimayi.

« Cette assistance me laisse sans mots ; voir que les Congolais d'une autre province se soucient de notre situation. Nous leur disons merci. Je reste dans le camp de déplacés de Buhimba depuis plusieurs mois. Je me suis retrouvée ici suite à la guerre du M23 qui a éclaté à Sake, mon milieu de résidence. Nous menons une vie misérable ; mais aujourd'hui, nous sentons quand même un peu de joie puisque nos jeunes frères et soeurs étudiants de Mbujimayi se sont souvenus de nous », a laissé entendre Marie, une déplacée.

Intervenant dans le même sens, Malaika, mère de 4 enfants et vivant au camp, a déclaré : « Je ne sais même pas où se trouve Mbujimayi. Je n'ai jamais entendu parler de cette province. Mais, je suis étonnée de voir que notre souffrance a traversé des collines et des rivières et a touché nos jeunes enfants qui étudient là-bas. Puisse Dieu bénir leur année académique et qu'ils réussissent tous ».

Pour sa part, le directeur de la Caritas Goma, l'abbé Richard Muhindo, a remercié et félicité l'initiative des étudiants de l'Université officielle de Mbujimayi, celle de venir en rescousse aux victimes de la guerre au Nord-Kivu et a appelé les femmes bénéficiaires à recevoir cette aide avec amour et considération.

Au-delà du don venu de Mbujimayi, la Caritas Goma compte ériger une clinique mobile sur le terrain où cette distribution s'est faite. Cette clinique recevra chaque fois les malades, les femmes enceintes pour leurs consultations prénatales et postnatales, les femmes allaitantes, les enfants..., afin de permettre aux déplacés un accès facile aux soins de santé nécessaires.