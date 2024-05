Cameroun: Grégoire Owona met en garde Maurice Kamto - Démocratie camerounaise et refus de la violence

Le Secrétaire Général adjoint du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) et ministre du Travail, Grégoire Owona, a récemment adressé des critiques acerbes à l'opposant politique Maurice Kamto. Les déclarations d'Owona ont été perçues comme des menaces voilées à l'encontre de Kamto, leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC).

Dans un discours incisif, Grégoire Owona a dénoncé ce qu'il considère comme une tentative d'intimidation et de violence de la part de Maurice Kamto. Il a déclaré : « Vouloir s'imposer à ses concitoyens par la violence et la menace ne fait pas partie des pratiques de la démocratie que nous continuons de bâtir patiemment dans notre pays sous le leadership du Président Paul Biya. Certains hommes politiques camerounais devraient le savoir une fois pour toutes. Lorsque M. Kamto dit que "ça prendra ceux que ça prendra. Les survivants arrangeront ..." Qui menace-t-il ? Qu'est-ce que la violence vient chercher dans les débats politiques ou électoraux ? »

Owona a exprimé son indignation face aux propos de Kamto, les qualifiant de dangereux et contraires aux principes démocratiques. Il a insisté sur le fait que la violence n'a pas sa place dans les débats politiques ou électoraux au Cameroun. Pour lui, la seule voie acceptable pour accéder au pouvoir est celle des urnes : « Que ses partisans et lui retiennent que la démocratie ne s'accommode pas de cette barbarie qu'ils veulent instiller dans les esprits. Seule la voie des urnes est recevable pour ceux qui aspirent au pouvoir au Cameroun. Le RDPC les y invite depuis des années et nous nous réjouissons de voir que d'autres partis y adhèrent enfin... Tant mieux, mais pas de menaces ni de violence ! Inscrivons-nous sur les listes électorales et attendons d'exercer notre devoir citoyen ! »

%

Contexte Politique et Historique

Le Cameroun, sous la présidence de Paul Biya depuis 1982, a connu des tensions politiques croissantes, surtout lors des périodes électorales. Maurice Kamto, ancien ministre et leader du MRC, est l'un des principaux opposants au régime actuel. Ses discours souvent virulents et ses appels à la mobilisation ont suscité des réactions variées, allant du soutien fervent à la critique sévère.

Le contexte de ces déclarations est marqué par une méfiance profonde entre le gouvernement et l'opposition. Les accusations mutuelles d'intimidation et de recours à la violence sont fréquentes. Le discours d'Owona reflète cette atmosphère tendue et souligne l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans le pays.

Les Propos de Maurice Kamto

Maurice Kamto, dans un discours récent, avait affirmé : « Ça prendra ceux que ça prendra. Les survivants arrangeront. » Ces paroles ont été interprétées par Owona et d'autres membres du RDPC comme une incitation à la violence. Kamto, de son côté, soutient qu'il appelle à une résistance pacifique contre ce qu'il perçoit comme un régime autoritaire.

Les partisans de Kamto voient en lui un défenseur de la démocratie et des droits civiques, tandis que ses détracteurs le considèrent comme un agitateur qui menace la paix sociale. La polarisation des opinions autour de sa personne reflète les divisions profondes au sein de la société camerounaise.

L'Appel à la Paix et à la Démocratie

Grégoire Owona, en condamnant les propos de Kamto, appelle à un retour à des pratiques politiques basées sur le dialogue et le respect des règles démocratiques. Il insiste sur le fait que la violence n'apportera jamais de solution durable et que seule la participation électorale permet de changer les choses de manière légitime.

« Inscrivons-nous sur les listes électorales et attendons d'exercer notre devoir citoyen ! » conclut-il, soulignant l'importance de la participation active et pacifique aux processus démocratiques.

Le débat entre Owona et Kamto illustre les défis auxquels le Cameroun est confronté alors qu'il cherche à renforcer sa démocratie. Il rappelle également l'importance de maintenir un discours politique respectueux et non-violent, essentiel pour le progrès et la stabilité du pays.

#GrégoireOwona #MauriceKamto #RDPC #DémocratieCamerounaise #NonÀLaViolence #Cameroun