Centrafrique: La livraison du nouveau vaccin contre le paludisme, R21, en République Centrafricaine marque une nouvelle étape pour la survie des enfants

Disposant désormais de deux vaccins homologués et d'un approvisionnement élargi, Gavi, l'UNICEF et l'OMS travaillent en étroite collaboration avec les gouvernements et les partenaires pour renforcer la prévention et la protection des enfants contre le paludisme.

L'UNICEF a livré aujourd'hui par avion plus de 43 000 doses du vaccin contre le paludisme R21/Matrix-M à Bangui, en République Centrafricaine, avec plus de 120 000 doses supplémentaires à suivre dans les prochains jours. La République Centrafricaine est le premier pays à recevoir le vaccin contre le paludisme R21 pour une utilisation dans le cadre de la vaccination de routine des enfants, marquant une avancée significative dans la prévention de la maladie et la protection des vies des enfants.

R21 est le deuxième vaccin contre le paludisme recommandé par l'OMS pour les enfants vivant dans des zones endémiques. Avec la recommandation antérieure de l'OMS à propos du vaccin RTS,S, il y a désormais une offre suffisante de vaccins pour intensifier la vaccination contre le paludisme en Afrique. Le déploiement des deux vaccins est financé par Gavi, l'Alliance du Vaccin.

« Avec deux produits désormais disponibles pour les pays, l'augmentation de l'approvisionnement en vaccins contre le paludisme est une avancée décisive pour la survie et la santé des enfants », a déclaré Leila Pakkala, Directrice de la Division des approvisionnements de l'UNICEF. « Les préoccupations antérieures concernant l'adéquation entre l'offre et la demande sont définitivement derrière nous. Notre priorité est désormais que les vaccins atteignent chaque enfant à risque.»

Les vaccins R21 et RTS,S sont prouvés sûrs et efficaces pour prévenir le paludisme chez les enfants. Le vaccin RTS,S a été administré à plus de 2 millions d'enfants au Ghana, au Kenya et au Malawi dans le cadre d'un programme pilote de quatre ans qui a démontré une réduction de 13 pour cent de la mortalité toutes causes confondues.

Le paludisme est l'une des maladies les plus meurtrières au monde, tuant près d'un demi-million d'enfants de moins de 5 ans chaque année en Afrique.

La République Centrafricaine a l'un des taux d'incidence du paludisme les plus élevés au niveau mondial. En 2022, environ 1 733 000 cas de paludisme ont été signalés dans le pays, soit en moyenne environ 4 747 cas par jour. La maladie a également causé environ 5 180 décès au cours de l'année, soit 14 décès par jour.

« Avoir deux vaccins sûrs et efficaces signifie que nous avons une plus grande sécurité d'approvisionnement et que nous pouvons être plus confiants quant à la satisfaction des besoins des pays », a déclaré Dr Sania Nishtar, PDG de Gavi, l'Alliance du Vaccin. « C'est ce qui compte le plus - que les pays où nos vaccins peuvent avoir le plus d'impact puissent y accéder, sauvant des milliers de vies chaque année et offrant un soulagement aux familles, aux communautés et à l'ensemble des systèmes de santé. »

La République Centrafricaine, ainsi que le Tchad, la Côte d'Ivoire, la République Démocratique du Congo, le Mozambique, le Nigéria, le Soudan du Sud et l'Ouganda, se préparent à recevoir des cargaisons de R21.

Environ 4,33 millions de doses de RTS,S ont été livrées jusqu'à présent à 8 pays - Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Kenya, Libéria, Malawi et Sierra Leone - qui proposent le vaccin dans leurs programmes de vaccination infantile de routine dans le cadre des plans nationaux de lutte contre le paludisme. Le Burundi et le Niger sont les prochains sur la liste pour les cargaisons de RTS,S.

Les livraisons de vaccins aux pays qui sont financés par l'Alliance du Vaccin, dépendent des demandes gouvernementales et de la préparation à inclure le vaccin dans les programmes de vaccination de routine.

Gavi, l'UNICEF, l'OMS et les partenaires soutiennent les gouvernements dans leur préparation à recevoir et à introduire les vaccins. Cela implique d'aider les pays à élaborer des plans de mise en oeuvre des vaccins et des stratégies de communication, à organiser des formations pour les agents de santé et l'engagement communautaire, et à garantir une capacité de chaîne du froid suffisante.

« Les vaccins contre le paludisme, introduits dans le cadre des outils disponibles dans les plans nationaux de lutte contre le paludisme, réduiront considérablement les décès précoces chez les enfants et peuvent aider à revitaliser la lutte contre le paludisme. Avec le vaccin R21 maintenant qui rejoint le vaccin RTS,S pour une utilisation dans les programmes de vaccination nationaux, l'extension de la vaccination contre le paludisme à travers certaines régions d'Afrique, où le paludisme reste une cause majeure de décès chez l'enfant, se poursuivra. La forte demande communautaire de vaccins contre le paludisme offre également l'opportunité aux enfants de recevoir d'autres vaccins de l'enfance qui peuvent être dus, ce qui entraîne encore plus de vies sauvées », a déclaré Dr Kate O'Brien, Directrice du Département de l'Immunisation, des Vaccins et des Produits Biologiques de l'OMS.

Les vaccins contre le paludisme constituent un complément important dans la lutte contre la maladie. Une planification minutieuse est essentielle pour assurer l'introduction réussie des vaccins contre le paludisme et pour les combiner avec d'autres interventions, y compris les moustiquaires imprégnées d'insecticide ou les pulvérisations intra-domiciliaires ciblées à effet résiduel, la chimioprévention, le diagnostic et les traitements rapides afin de maximiser l'impact sur la santé publique.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, chaque jour, afin de construire un monde meilleur pour tous.

À propos de Gavi, l'Alliance du Vaccin

Gavi, l'Alliance du Vaccin est un partenariat public-privé qui aide à vacciner plus de la moitié des enfants de la planète contre certaines des maladies les plus meurtrières.

Depuis sa création en 2000, Gavi a aidé à vacciner une génération tout entière - soit plus d'un milliard d'enfants - et à prévenir à terme plus de 17,3 millions de décès, ce qui a permis de réduire de moitié la mortalité infantile dans 78 pays à faible revenu. Gavi joue également un rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité sanitaire mondiale en soutenant les systèmes de santé et en finançant les stocks mondiaux de vaccins contre la maladie à virus Ebola, le choléra, la méningite et la fièvre jaune. Après deux décennies de progrès, Gavi s'attache désormais à protéger la nouvelle génération et surtout à atteindre les enfants zéro dose qui n'ont reçu aucune dose de vaccin, en recourant à des mécanismes financiers innovants et en faisant appel aux technologies de pointe - allant de l'utilisation de drones à la biométrie - pour sauver des millions de vies supplémentaires, prévenir les épidémies et aider les pays à atteindre l'autosuffisance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gavi.org.fr et venez nous rejoindre sur Facebook et Twitter.

À propos de l'OMS

Consacrée à la santé et au bien-être de toutes et de tous et guidée par la science, l'Organisation mondiale de la Santé est la cheffe de file et le porte-drapeau des efforts mondiaux visant à donner à chaque personne, où qu'elle se trouve, la chance de mener une vie sûre et en bonne santé. Elle est l'institution du système des Nations Unies chargée de la santé et forme le trait d'union entre les pays, les partenaires et les personnes en première ligne dans plus de 150 endroits pour diriger la riposte mondiale aux urgences sanitaires, prévenir les maladies, s'attaquer aux causes profondes des problèmes de santé et élargir l'accès aux médicaments et aux soins de santé. Sa mission est de promouvoir la santé, de préserver la sécurité mondiale et de servir les populations vulnérables. https://www.who.int/fr/home