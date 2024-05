Madagascar: Pisciculture - Première vente publique de tilapia pêché

Les membres de l'association Mandrosoa Morahariva, dans la commune rurale de Boanamary, district de Mahajanga 2, ont réalisé une bonne pêche grâce au soutien de la région Boeny via le projet d'appui pour l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement des pêcheurs résidant dans la zone de mangrove. Ce projet est inclus dans la nouvelle aire protégée à Bombetoka-Belemboka.

Depuis l'année dernière, des bassins d'élevage de tilapia ont été mis à disposition des pêcheurs et des membres de la communauté locale (fokonolona). La région Boeny a fourni les équipements nécessaires pour la construction de ces bassins. Cette initiative vise à promouvoir le développement de la filière piscicole dans la région.

La toute première production de tilapia vient d'être mise en vente devant la résidence de la région Boeny, à la villa près du grand baobab à Mahajanga be. Il s'agit de soixante kilos de poissons provenant de cinq bassins, après seulement cinq mois d'élevage. Le plus gros tilapia pèse 150g, tandis que le plus petit atteint 100g.

Aujourd'hui, l'association possède douze bassins piscicoles. Les alevins sont fournis par le Centre de développement de l'aquaculture (CDA) à Antsahabingo.

Maintso Maharitra est une organisation bénéficiant d'un soutien technique et conceptuel de la région de Mandrosoa Morahariva. Le directeur de la Valorisation des Potentialités Économiques (DVPE), Marcellin Randriambololona, a assisté à cette vente. Le projet est également financé par le partenaire allemand GIZ. En outre, l'organisation collabore avec le Development and Environmental Law Center (DELC), qui informe sur la disponibilité des produits et recherche des débouchés commerciaux pour les pisciculteurs.