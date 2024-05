Madagascar: Mahajanga - Littosim pour lutter contre les risques de submersion

La ville de Mahajanga pourra désormais être prévenue à temps, contre les inondations et les risques de submersion. Elle sera prête à toute éventualité, grâce aux derniers résultats des recherches sur le nouvel outil Littosim. Ces résultats ont été le fruit des recherches de l'Institut de recherche et de développement France (IRD) et du Centre national de recherche scientifique (CNRS France), ainsi que de la Fondation de France.

Chaque année, Mahajanga est quasiment touchée par les crues durant la saison des pluies. Cet outil permet de scanner, en amont, la surface de la zone humide de Mahajanga afin de pouvoir améliorer la préparation, à l'exemple de l'identification des endroits pour mettre en place des digues, ou des endroits pour planter des mangroves. Sa particularité est qu'il est réservé à la seule ville de Mahajanga et ne peut être utilisé dans d'autres agglomérations.

« La première raison est que nous sommes sur la côte. Aussi, est-il toujours bon de renforcer l'expérience afin de faire face aux risques de submersion et autres catastrophes environnementales », affirme un technicien de la commune urbaine de Mahajanga. Durant quatre jours, des travaux de commission ont été organisés durant l'atelier de simulation participative sur la machine.

Facile à manupiler

L'atelier a été organisé par Gescod, un réseau régional multi-acteurs, au service de toutes les structures engagées dans des projets de coopération décentralisée et/ou de solidarité qui est le partenaire de la commune de Mahajanga. Il s'est tenu dans la salle de conférence du logement 401, du 14 au 17 mai.

Le projet s'inscrit dans le cadre de la santé et de l'environnement, cadre de coopération et de soutien du partenaire avec la municipalité. La sensibilisation sur le Littosim et sa gestion ont été le point d'orgue de l'atelier. Tous les responsables impliqués dans le changement climatique et la protection de l'environnement à Mahajanga, ont participé à cet atelier. Notamment les représentants de la région Boeny, de la société civile, les services des Domaines et de la topographie, des Travaux publics, de l'Eau et l'assainissement, ainsi que ceux de la commune et de la direction régionale de l'Environnement et de l'Université de Mahajanga,

« La commune de Mahajanga est la première ville malgache à bénéficier de cet appareil. La vision des partenaires est d'étendre son utilisation sur toute l'ile. Un formateur pourra initier les techniciens sur sa manipulation. Si un responsable ou une organisation est intéressé, il peut contacter le bureau du Gescod à la Voirie », déclare la commune.

À l'étranger, des pays utilisent déjà le matériel, à l'image du Vietnam. Il est appelé LittoKONG. Les chercheurs ont essayé de rendre le dispositif facile à manipuler et à utiliser. Il ressemble à une simulation de jeu vidéo et la simulation peut être réalisée à n'importe quel endroit à Mahajanga.