Congo-Brazzaville: Tennis - Le tournoi des Tours jumelles regroupe des athlètes internationaux à Brazzaville

La plateforme événementielle Premium Events a organisé, du 21 au 24 mai, à Brazzaville un tournoi international d'exhibition de tennis. Des sportifs de plusieurs pays se sont affrontés sur les courts de tennis érigés au sein des Tours jumelles de Brazzaville.

Au terme d'une semaine d'opposition, dans le fair-play, les athlètes issus de la République du Congo, de la République démocratique du Congo (RDC), du Gabon, de la Turquie, du Cameroun et autres ont donné le meilleur d'eux afin de chercher une place au podium. Ce tournoi visait, entre autres, l'inauguration et le lancement officiel des courts de tennis construits dans l'esplanade des Tours jumelles. Selon ses organisateurs, il est le fruit d'une collaboration des acteurs du secteur privé.

La première finale consacrée aux dames a opposé Gloria Kenda de la RDC à Seven Oral de la Turquie. Au terme des deux sets, c'est finalement la Turquie qui a pris le dessus sur la RDC (6-1, 6-1). Les deux joueuses de carrure internationale ont émerveillé le public par leur technicité et leur dynamisme. « C'est ma deuxième fois de venir à Brazzaville. Je suis très heureuse d'être ici et de participer à ce tournoi car tout s'est bien passé. Merci aux Congolais, particulièrement au public et aux organisateurs », a indiqué Seven Oral. Pour Gloria Kenda, la compétition a permis de mettre en exergue leurs talents. Elle a loué le dynamisme des adversaires et la beauté du cadre où s'est déroulée la compétition.

Du côté des hommes, Arnauld Ikondo de la RDC a créé la sensation en battant le Gabonais Momo Mboussi. Ce dernier dominait bien la rencontre avant qu'Arnauld ne revienne au score et prenne le contrôle du match jusqu'à la fin (6-3, 6-5). Durant le déroulement de la compétition, le public a salué la beauté des Tours et de son environnement. Le tournoi, dont la prochaine édition aura lieu en 2025, a permis de magnifier ces bijoux majestueux et de participer, d'une manière ou d'une autre, à sa promotion.

A en croire la directrice générale de Premium Events, Melouli Samara, l'organisation de ce tournoi d'exhibition vise à valoriser les Tours jumelles et à fédérer les acteurs du tennis avec les sponsors de ce sport au Congo. Elle a précisé que ce tournoi prépare de grands événements que sa structure va organiser dans les prochains mois. « Beaucoup pensent que le tennis est un sport élitiste mais je vous assure que tout le monde peut le pratiquer et nous invitions les amoureux de ce sport à venir souvent partager des moments avec nous ici aux Tours jumelles qui représentent l'innovation, le progrès et la vision audacieuse de l'avenir du Congo », a-t-elle signifié.

Dans le but d'émerveiller de plus bel le public qui a pris d'assaut l'esplanade des Tours jumelles, l'artiste musicien Waye, prix Découvertes RFI, a joué certaines de ses chansons phares. Premium Events est, en effet, une structure qui excelle dans l'organisation des grands événements de tout genre. Avec une expérience de dix ans dans la planification d'événements sportifs, notamment des tournois de tennis, Premium Event fait ses preuves au Congo et en France. Notons que les finales se sont déroulées en présence du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et l'Entretien routier, Jean-Jacques Bouya, ainsi que des autres membres du gouvernement.