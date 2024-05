Congo-Brazzaville: Traversée du Mayombe - La 5e édition a connu un franc succès

billet

Plus d'une centaine de marcheurs ont relevé le défi de partir en une semaine de Pointe-Noire à Brazzaville à pied, à l'occasion de la quatrième édition de la Traversée du Mayombe. Ils ont été reçus à leur arrivée, le 24 mai à l'Hôtel de ville de Brazzaville, par le deuxième vice-président du Conseil départemental, Emma Clesh Atipo Ngapy, avec le sentiment d'un devoir accompli.

« Bienvenue à la maison commune de Brazzaville. Bon retour chez vous. Tout le bonheur est pour moi de savoir que tous ces marcheurs sont revenus en bonne santé », a déclaré Emma Clesh Atipo Ngapy.

Le projet lancé en 2021 gagne en notoriété au fil des éditions, en témoigne l'appui des partenaires. Le sujet de fond est la lutte contre le diabète et l'amélioration de la santé de la population. La traversée à pied devient alors le mégaphone qui permet d'amplifier le message envers les pouvoirs publics, la population et tous ceux qui veulent que le monde se porte mieux.

« Je fais ma part...Mon ambition et celle du collectif est de faire reculer le diabète. Tant qu'on ne l'a pas encore fait, on sera présent devant vous », a commenté Rodrigue Dinga Mbomi, le président de l'association Marcher courir pour la cause (MCPLC) à l'arrivée des marcheurs.

La sensibilisation au diabète a été un pari gagné puisque, selon les chiffres qui ont été communiqués au terme d'une vaste campagne de dépistage menée à Madingou, chef-lieu du département de la Bouenza, 24 cas de diabète ont été dépistés et 12 cas de pré-diabète, sur les 418 personnes diagnostiquées à Madingou, a assuré Mme Da Costa, représentante de « Diabaction ». Ils ont bénéficié d'une prise en charge gratuite. Ce partenariat avec MCPLC, a-t-elle souligné, est un premier pas d'une véritable alliance nationale sur les maladies non transmissibles telles que le diabète, les maladies cardio-vasculaires, respiratoires chroniques et le cancer. « Avec MCPLC, nous avons pris l'engagement de créer, dans les mois à venir, un centre de santé et sport principalement orienté sur la sensibilisation et la prise en charge du diabète et des autres maladies non transmissibles pour accompagner les personnes dépistées et mener des actions de lutte pérenne », a indiqué la représentante de Diabaction.

Judith Malanda Nsondé, la présidente du Programme national de lutte contre le cancer, a, quant à elle, témoigné son soutien à l'initiative prise par l'association, précisant, par ailleurs,que l'activité physique et sportive demeure un moyen de combattre beaucoup de maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension arterielle, l'obésité mais aussi le cancer. France Volontaire n'étant pas restée en marge a souhaité que ce projet soit inscrit dans l'agenda sportif, culturel, social et sanitaire du Congo. « Il faut faire en sorte qu'on incite la population à pratiquer une activité sportive et à connaître son statut en faisant le dépistage du diabète », a commenté Mamadou Ndour Camara, représentant de France volontaire.

Le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo a félicité Rodrigue Dinga Mbomi pour cette initiative. Le diabète constitue aujourd'hui un réel problème de santé publique. « C'est de notre devoir d'essayer de faire le tout possible pour faire disparaître cette maladie. Faisons tout pour qu'ensemble nous relevons ce défi », a souligné Chris Mburu.