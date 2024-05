Congo-Brazzaville: QualityDay - Des entreprises congolaises de plus en plus engagées dans une démarche qualité

La cinquième édition de la Journée de la qualité et l'excellence congolaise, "QualityDay", s'est déroulée le 24 mai, à Brazzaville, avec la participation de plusieurs chefs d'entreprise et responsables de services publics. Les différents récits des intervenants montrent les efforts accomplis pour améliorer la qualité des services et la performance au sein des entreprises locales.

Considérée comme un processus global d'optimisation de la compétitivité commerciale et des conditions de travail d'une entreprise, la démarche qualité repose sur un diagnostic interne et sur la définition d'objectifs de satisfaction des clients. La règle est applicable dans les services publics. À la différence d'autres stratégies de développement, d'après Patrice Passy, le president de la plateforme Université des connaissances africaines, la qualité renforce la performance et la notoriété de l'entreprise.

La plateforme, à l'initiative de la Journée d'échange, entend créer une dynamique autour de la qualité et la performance en entreprise, promouvoir le concept à travers des modèles de réussite. « La qualité et la performance des entreprises départementales » est le thème de l'édition 2024 de la QualityDay. L'initiative citoyenne a permis aux experts, dirigeants d'entreprise et d'établissement public de partager leurs expériences et de découvrir des pratiques exemplaires. « Profitons de cette journée pour enricher nos connaissances, changer des idées et repartir avec des outils concrets pour améliorer la qualité et la performance de nos entreprises », a lancé Patrice Passy.

Pendant les échanges en panels et ateliers, les débats se sont focalisés sur les critères de la qualité, les étapes de la démarche qualité, les avantages pour l'entreprise. Pour François Cernejeski, le directeur général de Radisson Blu, la qualité c'est d'abord la transmission du savoir-faire au sein de l'entité. Le succès de la chaîne hôtelière est dû, selon lui, à la capacité de satisfaire le client au moyen des outils innovants de la communication, des KPI et PMP liés à la maîtrise du marché, la politique de Responsabilité sociétale des entreprises et la formation continue du personnel...

La QualityDay est également l'occasion de dresser un état des lieux de la qualité, des avancées au niveau d'appropriation et d'implémentation de la qualité dans les services publics. L'hôpital de Ngoyo, à Pointe-Noire, est cité comme un exemple en matière de démarche qualité dans les services publics. Des efforts sont réalisés pour tenter de consolider la qualité d'accueil, l'accès aux salles d'hospitalisation et aux soins dans cet hôpital, a salué la directrice départementale de la Santé de Pointe-Noire, Dr Aubière Victoire Kimpamboudi.