Congo-Brazzaville: Afforestation - Le projet Eco Zamba amorce sa phase opérationnelle

Après plusieurs mois de réalisation des études de faisabilité, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) a procédé, le 24 mai, à Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, à la remise d'un franc symbolique aux familles dont les terres sont situées sur le périmètre où le projet sera développé. Cette phase marque désormais le début de la mise en oeuvre effective du projet qui va se développer à Gamboma, Ngo et Mpouya.

La remise du franc symbolique aux familles terriennes concernées a été présidée par la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, en présence des responsables du ministère de la Réforme foncière et du Domaine public, des autorités administratives et militaires du département des Plateaux.

Dans son allocution, le directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga, a rappelé à tous le sens de l'acte qui, a-t-il affirmé, ne signifie pas l'achat de ces terres, mais la reconnaissance du droit d'usage des familles ayant des espaces dans la zone de mise en oeuvre du projet. Une manière pour la SPNC d'obtenir le consentement de cette population terrienne et de tous les chefs coutumiers afin que le projet Eco Zamba s'exécute sans ambages. « La cérémonie de ce jour marque le paiement du franc symbolique des droits d'usage aux familles dont les terres sont situées dans le périmètre de développement de l'initiative Eco Zamba. Un projet d'afforestation initié par la Société nationale des pétroles du Congo, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale. Entreprise citoyenne, la SNPC s'est engagée à la préserver l'environnement à travers des actions visant à réduire les émissions des gaz à effet de serre et l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050 », a souligné Maixent Raoul Ominga.

Cette étape ayant été affranchie, le projet va désormais passer à sa phase opérationnelle. Il porte sur la plantation de cinquante mille hectares de forêt artificielle dans les districts de Gamboma, de Ngo et de Mpouya. D'ici à la fin de cette année, a précisé le directeur général de la SNPC, le projet prévoit de planter trois mille hectares de forêt, avant de passer à la vitesse supérieure l'année prochaine avec cinq mille hectares à planter. « En mettant en oeuvre ce projet, la SNPC traduit en acte l'appel à la restauration d'une décennie mondiale de l'afforestation lancé par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, lors de la COP 27 tenue en Egypte. Prévu sur dix ans, le projet Eco Zamba vise la création d'un massif forestier et agroforestier sur cinquante mille hectares de forêt mixte, composée d'acacias, d'eucalyptus et d'agrumes. L'objectif est de préparer un important puits de carbone naturel. Le projet va favoriser l'éclosion des filières de bois, d'arboriculture et des produits forestiers non ligneux comme le miel », a renchéri Maixent Raoul Ominga.

La population appelée à adhérer au projet

Saluant la SNPC pour avoir initié ce projet, la ministre de l'Economie forestière, tenant compte de sa portée économique et environnementale, a sollicité l'implication et la mobilisation de tous afin de garantir son aboutissement heureux. Elle a ainsi a invité la population des Plateaux à marquer massivement son adhésion au projet Eco Zamba. « Le Congo est leader en matière de protection et de gestion durable des forêts. C'est pourquoi je voudrai inviter nos chers parents, dits propriétaires terriens, à nous accompagner dans la mise en oeuvre de ce grand projet qui va nous apporter le changement de l'environnement dans cette localité. Il va surtout générer des emplois aux jeunes, mais aussi rehausser la production agricole dans le pays, parce que les plantations prévues sont associées aux cultures vivrières. C'est pourquoi je vous invite à adhérer au projet Eco Zamba afin d'accompagner la SNPC », a conclu Rosalie Matondo.