Cameroun: Journées africaines de l'intelligence économique - Le lancement de la 7e édition c'est dans cinq jours

La 7e édition des Journées africaines de l'intelligence économique se déroulera le 30 et et 31 mai à Yaoundé.

Les Journées africaines de l'intelligence économique (JAIE) se déploieront cette année sur les collines de l'Hôtel Mont Febe. En prélude à cette grand-messe, le Centre africain de veille et d'intelligence économique (Cavie) a convié les journalistes à une « importante » conférence de presse à son siège sis au quartier Bastos, arrondissement de Yaoundé 1er.

L'objectif du comité d'organisation étant de mettre les professionnels de médias au même niveau d'informations, de compréhension et des enjeux de ces rencontres « capitales pour le Cameroun et pour l'Afrique ».

Siège du Cavie, 23 mai dernier. Le ciel est clément. Il est environ 11 heures. Le panel est bien installé. Le dispositif logistique démontre à suffire qu'un événement de grande envergure se prépare. En arrière-plan du panel, les estampilles de près de 20 entreprises partenaires des JAIE sont floquées sur un panneau imprimé sur bâche. Sur la table, sont posées les bouteilles d'eau minérale de la marque Vitale, produite par les Boissons du Cameroun.

Après des modalités d'usage, le moment tant attendu arrive. Les journalistes se bousculent pour avoir le meilleur angle de prise de vues et de position pour le son. Deux monstres sacrés de l'intelligence économique libèrent la parole : le président exécutif du Cavie, Guy Gweth ; et le Ceo - directeur associé de Best Practice Sarl, le colonel à la retraite, Roger Kuitche.

Introduisant son propos en langue anglaise, Guy Gweth donne ensuite les articulations phares des Jaie 2024. Elles se célèbreront sous le thème « Apport de l'IA (intelligence artificielle, Ndlr) aux performances des acteurs publics et privés africains ». Il rappelle que cet événement international aura pour partenaires institutionnels, le ministère des Postes et Télécommunications (Minpostel) ; et l'Institut national de la statistique (Ins) ; mais aussi bénéficiera de l'appui du Premier ministre, du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, de l'agence de promotions des investissement, des Douanes camerounaises, des Ports autonomes de Douala et de Kribi ; de Niiwaa, de Jfn, de l'Essfar, de l'Esbafim et de Best practice.

Pour analyser le potentiel africain de l'intelligence artificielle, 32 experts d'ici et d'ailleurs avec perspectives d'améliorer les performances de tous les acteurs de cet environnement. Au fond, les JAIE c'est sept panels se déploieront sur la transformation numérique des entreprises, la lutte contre la fraude, l'éthique de l'IA, les risques, les normes, entre autres.

Le colonel Kuitche a indiqué que l'IA est quelque chose de nouveau qui vient modifier l'existence des humains qui l'intègrent dans leurs activités. Il est question pour lui de dire comment l'armée peut-elle l'apprivoiser pour la recherche de la performance. Il est revenu sur ses prouesses en terrain de guerre en tant que cerveau des Forces de défense et de sécurité camerounaise pendant 36 ans de loyaux services rendus à la nation et à l'Afrique : sa participation à Bakassi, deux ans au Darfour et deux ans en République centrafricaine. Il a occupé le poste de commandant de la 41e brigade d'infanterie motorisée de Kousseri, dans la veine de la guerre contre Boko Haram.

En l'installant en août 2014, le ministre de la Défense disait : « ou Boko Haram disparaît ou vous disparaissez ». Il réussit sa mission en empêchant ce groupe terroriste d'avancer vers le Sud du pays. Tout en indiquant que l'IA c'est la 4e révolution économique, et il faut l'utiliser pour la 2e révolution dans l'armée. La stratégie de guerre devrait en tenir compte.

Au terme des explications claires et accessibles à tous, les questions de journalistes ont été juste des détails sur l'organisation des JAIE. Et même là, les réponses ont été données sans faux-fuyant et avec la même verve. Guy Gweth a informé les hommes de médias de ce qu'à la fin des journées, les communications des experts et des acteurs impliqués dans le développement de l'IA seront contenues dans un livre blanc, qui servira de boussole et rappellera à quel niveau le Cameroun et l'Afrique se situent dans cet environnement fortement concurrentiel et qui change toutes les secondes. Pour les Jaie 2024, tout est bien qui commence bien.