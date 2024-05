Cameroun: Dr. Kamto Fotso - 'Dans le monde de mes rêves, on ne meurt pas en donnant la vie'.

"Les Dix Lunes du Coeur". C'est que l'initiative a été baptisée.La Maternité des Dix Lunes du Centre Hospitalier EpiCURA site d'Ath s'unit à l'association Les Enfants Monique - Les Fous de Coeur pour courir aux 20 Kms de Bruxelles, afin qu'aucune femme ne meurt plus jamais en donnant la vie.

Cet événement sportif de renommée internationale aura lieu dimanche prochain, le 26 mai 2024, à Bruxelles.

"Conscient de la chance que nous avons de nous soigner sans nous appauvrir, et conscient de la chance que nous avons de travailler dans une structure avec un matériel technologique de pointe, nous avons décidé de courir pour manifester notre soutien aux femmes qui accouchent dans des conditions difficiles et qui n'ont pas de moyens financiers pour faire suivre leur grossesse, ainsi que nos collègues qui se battent pour sauver ces femmes dans des conditions rudes et avec un plateau technique très limité , sous d'autres cieux." C'est ainsi que s'est exprimé le Dr. Kamto Fotso, chef de service de la maternité des Dix Lunes.

"J'ai déjà fait les 20 Kms de Bruxelles l'an dernier, en me faisant sponsoriser pour la même cause. Cette année, mon challenge est de parcourir ces 20 Kms en maximum 2h15'. Le sport est un moyen de manifester ses rêves. Et dans le monde de mes rêves, on ne meurt pas en donnant la vie. Je suis très heureux que cette année, les sages-femmes de mon service aient manifesté la volonté de courir avec moi pour cette cause humaine" a-t-il renchérit face à notre micro.

L'association Les Enfants Monique - Les Fous de Coeur est une association sans but lucratif (asbl) agréée auprès du SPF finance en Belgique. Ses actions depuis plus de 7 ans maintenant sont bien connues du grand public, et cette mobilisation d'une grande institution de soins qui fait près de 800 accouchements par an est un signe de sérieux qui nécessite le soutien de toute personne avec une veine humanitaire.

Une cagnotte a été ouverte en ligne, et toutes les contributions seront reversées à l'association pour ses actions.

Vous pouvez trouver les rapports d'activités et les bilans de l'association sur leur site internet : www.les-fous-de-coeur.be

Pour contribuer à la cagnotte et supporter nos coureurs et coureuses humanistes, cliquez sur le lien ci-dessous.

Tout don compte, et ensemble nous contribuons à un monde où la reproduction humaine ne tue plus l'humain.

https://www.cotizup.com/lesdixlunesducoeurfbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0hKPSZvbllolqnQTgIOAEMGsVPDHGfvgSwfy0Rng1TDmpHc6iKOwTQCUI_aem_AUnwgwsAXpUbeNAV9q35M0EMJk1qzYQWlypPB79BNS10Up7hVK7LgnBJY6k-GRjSwoPX89dZfRF4WRDIY8XKj7bS

L'humain au centre de tout, toujours.

NB:Le Dr. Kamto Fotso, chef de service de la Maternité des Dix Lunes du Centre Hospitalier EpiCURA site d'Ath.