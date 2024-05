Angola: Le Chef de l'Etat s'entretient avec son homologue serbe

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, s'est entretenu ce jeudi (23), par téléphone, avec son homologue serbe, Aleksandar Vučić, autour de la coopération bilatérale.

De ce leader serbe, le Président João Lourenço a été informé sur l'intérêt pressant de ce pays à coopérer avec l'Angola dans les domaines les plus divers.

Au cours de l'entretien téléphonique, des sujets brûlants de la politique internationale actuelle ont également été abordés.

L'Angola et la Serbie ont établi des relations politiques, diplomatiques et de coopération, technico-scientifiques et culturelles en avril 1977.

Actuellement, ces relations sont cordiales et consolidées avec la signature de plus de 10 accords bilatéraux et des visites de plusieurs délégations angolaises à Belgrade, entre 2020 et 2023.

Les deux pays ont mis à jour le premier instrument juridique signé en 1977, appelé Accord général de coopération économique et technico- scientifique, un document de base pour la signature de plusieurs instruments juridiques sectoriels.