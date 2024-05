Angola: L'AIPEX partage son expérience avec son homologue portugais

Luanda — Les membres de l'Agence Angolaise de Promotion des Investissements Privés et des Exportations (AIPEX) participeront, les 27 et 28 de ce mois, à Lisbonne (Portugal), à un séminaire sur "les meilleures pratiques internationales dans l'organisation de missions entrepreneuriale".

L'événement comprend des tables rondes sur les bonnes pratiques dans les secteurs de l'agroalimentaire et des infrastructures, ainsi que la présentation des principales conclusions de l'étude sur l'expérience de promotion des exportations et d'attraction des investissements au Portugal et en Angola.

Selon une note de l'AIPEX à laquelle l'Angop a eu accès, vendredi, est attendue la signature de la "déclaration de partenariat" entre l'AIPEX et son homologue portugaise, l'Agence pour l'Investissement et le Commerce Extérieur du Portugal (AICEP).

Selon le document, l'action est promue par l'AIPEX en partenariat avec l'AICEP, avec le soutien de la Facilité de dialogue Union européenne-Angola, et vise à renforcer les politiques publiques entre l'UE et l'Angola dans le domaine de la croissance économique et du développement durable et à soutenir les efforts de diversification économique du pays.

L'AIPEX est l'institution angolaise dédiée à attirer les investissements privés directs.