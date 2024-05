Afrique Australe: L'Angola économise 43 milliards de kz/an grâce aux parcs photovoltaïques

Luena (Angola) — L'Angola économisera environ 43 milliards de kwanzas/an de carburant, avec la mise en service de quatre parcs photovoltaïques, a annoncé vendredi le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges.

Le ministre s'exprimait lors de l'inauguration de la centrale photovoltaïque de Luena, dans la province de Moxico, d'une puissance installée de 25,3 mégawatts (MWc).

L'inauguration de la centrale de Luena fait suite à l'achèvement des parcs de Biopio et de Baia-Farta, dans la province de Benguela, et de Saurimo, à Lunda-Sul, ce qui permettra au pays d'économiser l'équivalent de 54 millions de dollars américains par an.

Ces économies, a ajouté le responsable, permettent au Gouvernement de construire plus de 80 écoles par an, afin de réduire le nombre d'enfants en dehors du système éducatif.

Au total, grâce à l'exploitation des parcs photovoltaïques susmentionnés, le pays pourra économiser 214 millions de litres de diesel par an, réduisant ainsi le taux d'importation de carburant, a-t-il souligné.

Il a précisé que, avec la seule centrale photovoltaïque de Luena, qui a coûté 36 millions de dollars, on espère économiser 19 millions de litres de diesel par an, et le retour sur investissement grâce aux économies de carburant pourrait être garanti en sept ans.

João Baptista Borges a réitéré que le projet de parcs solaires est viable, car il pourrait apporter de nombreux avantages au pays, du point de vue social et économique.

Il a dit que le gouvernement envisage de diversifier la matrice énergétique du pays pour garantir que la population rurale ait accès à l'électricité, avec une énergie moins chère et plus accessible, favorisant ainsi son universalisation.

La centrale photovoltaïque de Luena approvisionne 172 mille personnes

Plus de 172 mille nouvelles personnes ont désormais accès au courant, avec l'inauguration du parc énergétique solaire de Luena, qui portera sa puissance à 52,1 mégawatts.

L'infrastructure, dont la construction a commencé en 2022, est budgétée à 36,9 millions d'euros, avec un total de 43.680 panneaux solaires, et fait partie du plan du gouvernement appelé « Energia Angola 2025 ».

João Baptista Borges a informé que, parmi de nombreux avantages, l'entrée de la nouvelle infrastructure permettra l'interconnexion du système électrique de la province, ce qui permettra de compenser automatiquement le déficit, réduisant ainsi la possibilité de coupures.

La centrale photovoltaïque s'ajoute aux 26,8 MW actuels produits par la centrale hydroélectrique de Tchiumbwe-Dala (12,4 MW), la centrale thermique de Luena 2 (4,4 MW) et de Luena 3 (WARTSILA) avec 10 MW disponibles.

La ville de Luena, capitale provinciale, compte plus de 460 mille habitants.