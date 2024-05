Cote d'Ivoire: Loisirs et divertissement - Activités en forêt, numériques et en plein-air pour tous !

Le Ministère du Tourisme et des Loisirs, par l'intermédiaire de sa Direction opérationnelle en charge des Parcs de loisirs, d'attraction et des jeux numériques, a soutenu diverses activités durant le week-end de la Pentecôte.

Le slogan de la première édition du Festival des loisirs et vacances, « Folo'Vacances », « Donnons la force aux loisirs », a servi de cri de ralliement justifiant la présence active et tutélaire du Ministère lors des activités ludiques de ce week-end. Ainsi, du 16 au 20 mai, à l'espace Agora de Koumassi, Mamadou Kéita, Directeur des Parcs de loisirs, d'attraction et des jeux numériques (DPLAJEN) de la Direction générale des Loisirs (DGL) du Ministère, a salué et encouragé Junior Camara, le promoteur de l'événement, et ses équipes pour leurs efforts en faveur d'activités de loisirs de qualité destinées à tous les publics, notamment les enfants, adolescents, jeunes et familles.

« Folo'Vacances » vise à devenir, chaque année, le rendez-vous incontournable des amateurs de loisirs à Abidjan ou dans une grande ville de l'intérieur du pays, avec des actions concrètes de divertissement et de développement humain durable, selon M. Camara.

Dans le même esprit, au nom du Ministre Siandou Fofana qui prône la valorisation et la diversification de l'offre de loisirs, et de la DGL dirigée par Isabelle Anoh, Mamadou Kéita a participé à la troisième édition du Week-end Camping au Parc national du Banco. Cette activité de découverte et de détente en pleine nature, soutenue par l'Association U-Reporters, a permis à ses jeunes membres actifs de faire des temps de loisirs un moment de plaisir, d'épanouissement, de rencontres, d'échanges, de découverte du riche patrimoine culturel, de liberté et d'éducation, contribuant ainsi à promouvoir une Côte d'Ivoire captivante. M. Kéita a ensuite représenté le Ministère à Cosmos Yopougon pour le Tekken World Tour, organisé en marge de Paradise Game, étape du championnat du monde de ce jeu vidéo de combat.

Pour la première fois de son histoire, une étape Master du Tekken World Tour s'est tenue en Afrique, marquant ainsi la reconnaissance de la Côte d'Ivoire comme une destination de choix dans le domaine des jeux et loisirs numériques. Cela renforce la position du pays dans le secteur du divertissement tout en offrant une plateforme inédite aux gamers africains et en confirmant le rôle de Paradise Game comme pionnier de l'E-sport en Afrique.

La cagnotte de plus de 4 millions de FCFA a été remportée par le Franco-Ivoirien Jodd alias Georges Nguendé, suivi par deux gamers britanniques.

Concernant « Folo'vacances », Mamadou Kéita a souligné, en accord avec le leitmotiv des organisateurs, que « Donnons de la force aux loisirs et aux vacances en Côte d'Ivoire » s'inscrit dans la volonté de l'État de promouvoir les loisirs pour l'épanouissement et le bien-être des Ivoiriens. La démarche du Ministère vise à établir de larges partenariats avec tous les acteurs du loisir, en particulier les privés, d'ici et d'ailleurs. Cela se fait dans le respect du cadre réglementaire dont la Direction générale des Loisirs est le garant, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, agissant pour le Ministère du Tourisme et des Loisirs.