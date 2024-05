Afrique de l'Ouest: Chambre consulaire régionale de l'Uemoa - Souleymane Ouattara élu vice-président

La Côte d'Ivoire à travers la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci) vient d'être honorée. En effet, Souleymane Ouattara, vice-président de la Cci-ci a été élu vice-président de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Ccr-Uemoa).

C'était à la faveur de la 25e Assemblée générale de la Ccr-Uemoa tenue du 6 au 8 mai 2024, à Cotonou, au Bénin, rapporte une note du service de communication de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Selon la note, cette élection ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur privé sous régional à travers le renforcement de la collaboration, l'innovation et la croissance économique.

Opérateur économique exerçant dans les secteurs des transports maritimes et aériens, Souleymane Ouattara, par ailleurs président du conseil d'administration du marché de gros de Bouaké et président directeur général du groupe OS holding se dit déterminé à travailler de concert avec tous les acteurs pour favoriser l'émergence d'un secteur privé compétitif et dynamique.

Aussi, s'est-il également engagé à donner plus de visibilité au secteur privé de la sous-région dans le processus d'intégration des huit pays membres de l'union.

Créée le 10 janvier 1994, la Ccr-Uemoa regroupe les chambres consulaires nationales, les associations professionnelles et les organisations patronales des Etats membres de l'union. Elle a pour mission de favoriser la compétitivité et l'émergence du secteur privé mais aussi et surtout lui permettre de jouer pleinement son rôle dans le développement économique des pays de la sous-région. Son siège est à Lomé, au Togo.