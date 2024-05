Cote d'Ivoire: 10e Prix africain de l'innovation en ingénierie - Un Ivoirien parmi les quatre finalistes en lice pour le grand prix

La Royal Academy of Engineering a révélé, le 14 mai 2024, Nairobi au Kenya les finalistes du 10e Prix africain de l'innovation en ingénierie, une distinction qui célèbre les meilleures innovations du continent. La grande finale du concours se tiendra le 13 juin 2024, à Nairobi, Kenya.

Cette année quatre innovateurs originaires du Kenya, de Côte d'Ivoire et d'Ouganda se disputent le grand prix de 50 000 livres sterling (soit environ 38 553 091 FCFA). Ces finalistes ont été sélectionnés parmi une liste initiale de 16 candidats. Et ce, sur la base des projets révolutionnaires allant des toitures écologiques à la collecte des déchets, en passant par les soins de santé et l'agriculture assistés par l'IA. Les finalistes attendent avec impatience de présenter leurs projets et de concourir pour le titre de lauréat du 10e Prix africain de l'innovation en ingénierie.

L'événement sera accessible en présentiel et en ligne, ouvert au public. Les innovations présentées cette année vont promettre de transformer divers secteurs clés en Afrique, apportant des solutions durables et efficaces aux défis actuels.

Esther Kimani du Kenya présente à cette occasion un dispositif de détection précoce des ravageurs et des maladies des cultures. Elle a développé un outil solaire doté de caméras d'IA pour détecter et identifier rapidement les ravageurs et maladies agricoles. Toute chose qui vise à réduire ainsi les pertes de récoltes en augmentant les rendements. Il faut signaler que pour seulement 3 dollars par mois, cette solution propose des alertes en temps réel et des suggestions d'intervention personnalisées. Tout complété par un tableau de bord de suivi pour les décideurs politiques.

Kevin Maina, un autre Kenyan propose des tuiles écologiques. Un matériau de couverture innovant fabriqué à partir de plastique recyclé. Ses tuiles sont plus solides et plus légères que les traditionnelles. Signalons que son processus de fabrication à faible consommation d'énergie permet de produire 1 500 tuiles par jour. Ces tuiles sont déjà utilisées pour construire 348 maisons.

Quant à Rory Assandey de la Côte d'Ivoire, il propose « La Ruche Health ». Il s'agit d'une plateforme de soins de santé intelligente utilisant "Kiko", un robot conversationnel IA accessible via WhatsApp. Cette innovation facilite l'accès aux soins pour les 43 % de la population ivoirienne illettrée. Ce système a déjà facilité plus de 150 000 interactions et 189 rendez-vous depuis mai 2024.

A côté de ces travaux, l'Ougandais Martin Tumusiime présente un produit innovant. Il s'agit de Yo-Waste, une application mobile géolocalisée connectant les clients à des agents indépendants pour la collecte et l'élimination des déchets. Ce système permet d'optimiser les itinéraires de collecte. Et vise à réduire les coûts et améliorer l'efficacité. Yo-Waste dessert actuellement plus de 1 500 clients avec un objectif de 20 000 utilisateurs d'ici 2026.

En plus du grand prix, trois finalistes recevront chacun 15 000 livres sterling ( soit environ 11 561 701 FCFA), et un prix spécial de 5 000 livres sterling (3 854 294 FCFA), intitulé « One to Watch », sera décerné à l'entreprise de la liste restreinte ayant le plus grand potentiel futur. Ce prix, en hommage à Martin Bruce, un ancien lauréat décédé, sera attribué par un vote du public.

A noter que depuis sa création en 2014, le Prix africain a soutenu près de 150 entrepreneurs dans 23 pays africains, générant plus de 28 000 emplois et touchant plus de 10 millions de personnes grâce aux produits et services innovants développés.

C'est le lieu de souligner que le Prix africain de l'innovation en ingénierie, fondé par la Royal Academy of Engineering en 2014, est le plus grand Prix africain consacré à la promotion des innovateurs africains et à les aider à maximiser leur impact. Il apporte un soutien à la commercialisation à des innovateurs africains ambitieux qui développent des solutions d'ingénierie modulables pour relever des défis locaux, démontrant ainsi l'importance de l'ingénierie en tant que facteur d'amélioration de la qualité de vie et de développement économique.ur relever des défis locaux, démontrant ainsi l'importance de l'ingénierie en tant que facteur d'amélioration de la qualité de vie et de développement économique.