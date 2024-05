Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Mai 2024

Assises nationales - Le capitaine Ibrahim Traoré s’offre 5 ans supplémentaires pour la transition

Ouvertes le samedi 25 mai 2024, dans la matinée, les assises nationales convoquées pour décider de la suite à donner à la transition, a livré ses conclusions en début de soirée. C’est le site aouaga.com qui donne l’information. En rappel, la durée impartie par la charte du 14 octobre 2022 court jusqu’au 1er juillet 2024. Cette charte a donc été revue par différents représentants des forces vives de la nation après des concertations qui ont abouti à de nouvelles décisions. Ainsi les assises, ajoute la source, se basant sur l’intérêt supérieur de la Nation, ont décidé de prolonger de 60 mois, soit 5 ans, le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. De Président de la transition, Chef de l'État le capitaine Traoré devient, Président du Faso, Chef de l'État, Chef suprême des forces armées nationales. Le capitaine Traoré a apposé sa signature à la nouvelle charte peu après 18h le samedi 25 Mai. Aussi, le président du Faso, le Premier ministre et le Président de l’Assemblée législative de transition sont éligibles aux élections présidentielles, législatives et municipales de fin de transition. (Source : alafrica.com)

Cote d’Ivoire : Football/Coupe Ufoa Zone B catégorie U17- Les Eléphanteaux décrochent leur ticket pour la finale

La Côte d’Ivoire a arraché son ticket pour la finale de la Coupe Ufoa Zone B dans la catégorie des moins de 17 ans. La sélection ivoirienne a battu celle du Nigeria sur un score de 1-0 au Ghana. La rencontre s’est déroulée ce samedi 25 mai 2024, au University Stadium d'Accra. Il faut signaler qu’avant ce rendez-vous, le ministre délégué des Sports et du Cadre de vie de Côte d’Ivoire, Adjé Silas Metch, a rendu visite aux joueurs et au staff technique pour les encourager et leur prodiguer des conseils. Adjé Silas Metch les a incités à jouer pour l'honneur du pays. Il a souligné ainsi l'importance d'une qualification pour la Can 2025, en cas de victoire en demi-finale. Avec cette victoire, les Eléphanteaux décrochent de facto leur place pour la prochaine Can U17.L’Ivoirien Coulibaly Youbah a été élu homme du match à la fin de cette opposition. (Source : fratmat.info)

Cap Vert : Visite d’amitié et de travail - Bassirou Diomaye Faye loue les valeurs communes partagées avec le Sénégal

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a effectué la première partie de son déplacement de ce week-end en se rendant au Cap-Vert. Arrivé le vendredi, le président Bassirou Diomaye Faye a été reçu par son homologue cap-verdien José Maria Pereira Neves. Les deux personnalités se rendront par la suite au palais présidentiel pour un entretien en tête à tête qui sera par la suite élargie aux différentes délégations. Les délégations cap-verdienne et sénégalaise ont abordé au cours de cette séance de travail, l'état de la coopération bilatérale entre les deux pays.« Le Sénégal et le Cabo Verde sont liés par l'histoire, la géographie et le brassage des peuples. Je rappelle que le Sénégal est le pays le plus proche du Cabo Verde, environ 600 km nous séparent. Je me réjouis aussi que nous partageons des valeurs communes: la démocratie, le respect des droits de l'Homme et l'engagement pour la paix et la sécurité internationales. Nos deux pays peuvent être fier de figurer parmi les vitrines de la démocratie en Afrique", a déclaré le président Bassirou Diomaye Faye à l'issue de l’entretien avec le dirigeant cap-verdien. (Source : adakar.com)

Rca : Routes et voirie - 97% de routes en état de dégradation très avancée, indique la Banque mondiale

La Banque Mondiale en Centrafrique a présenté cette semaine l’état de routes dans le pays et souligne que 97% de routes sont dans un niveau de dégradation. Ce rapport a été publié par le Représentant-résident de Guindo Rurangwa, où le secteur routier fait face à des défis majeurs. Environ 13% sur les 26 mille kilomètres des routes sont en bon état. Pour faciliter l’accès aux services sociaux de base soutenir les échanges, la Banque Mondiale a débloqué un financement de 315 millions de dollars, soit 190 milliards de FCFA pour entretenir les routes en République Centrafricaine. 97% du réseau routier sont en terre et nécessitent un entretien régulier. Les axes ciblés sont les routes nationales mesurant environ 1500 kilomètres et les régions du Nord-ouest et le Nord-est du pays. Ce projet concerne également la réouverture de la route Ndélé-Birao-Am Dafock. Il s’agit du projet Régional d’Amélioration des Corridors d’Afrique Centrale (Pracac) qui bénéficie d’environ 240 millions de dollars. 75 millions de dollars sont orientés vers le Projet d’Urgence de Rétablissement des Infrastructures et de Connectivité (Puric).(Source : abangui.com)

Mali : Accès à l’énergie - Le Mali lance avec la Russie la construction d’une vaste centrale solaire

Le Mali a lancé vendredi en collaboration avec la Russie les travaux de construction d’une vaste centrale solaire photovoltaïque, la plus grande d’Afrique de l’Ouest selon la ministre de l’Énergie de ce pays en proie à des problèmes de fourniture d’électricité. La centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 200 MW, qui s’étendra sur 314 hectares à Sanankoroba, près de Bamako, est censée augmenter de 10% la production électrique nationale, selon Grigory Nazarov, directeur de Novawind, filiale de l’agence russe de l’énergie atomique (Rosatom) en charge de la construction. Cette centrale, « la première (en taille) au niveau du pays et même de la sous-région », « va permettre d’amoindrir de beaucoup la pénurie d’électricité qui se pose actuellement dans le pays », a déclaré la ministre de l’Énergie Bintou Camara à la télévision nationale Ortm. Les travaux, d’un montant de plus de 200 millions d’euros, doivent durer une année, a indiqué M. Nazarov, mais la ministre a assuré que les premiers bénéficiaires recevraient de l’électricité « au bout de quatre mois ».( Source : Afp)

Kenya : Coopération avec les Usa - Kamala Harris annonce un partenariat pour porter l’accès à Internet en Afrique à 80% en 2030

L’initiative américaine vise notamment à étendre les services Internet à large bande à une plage de prix abordables, à réduire le coût des smartphones et à améliorer les compétences numériques à travers des programmes de formation. La vice-présidente américaine Kamala Harris a annoncé vendredi 24 mai le lancement d’un partenariat rassemblant des dirigeants des secteurs public et privé aux USA, en Afrique et dans d’autres régions du monde, pour porter l’accès à Internet sur le continent africain à 80% d'ici 2030, contre environ 40% actuellement. Baptisée « Partenariat pour l'accès au numérique en Afrique » (Partnership for Digital Access in Africa), cette initiative a été annoncée en marge de la visite d’État qu’effectue le président kényan William Ruto aux États-Unis depuis le 20 mai. (Source : alibreville.com)

Niger : Reprise de la coopération - Après la banque mondiale, l’UE en route pour Niamey

Reprise de la coopération Après la banque mondiale, l’UE en route pour Niamey Selon des sources diplomatiques, l’Union européenne serait sur le point de reprendre ses relations avec Niamey. Nos sources indiquent que la reprise de la coopération entre Bruxelles et Niamey serait incessamment annoncée. (…)La reprise de la coopération et le retour des partenaires au Niger est une reconnaissance du pouvoir de Niamey. Après donc la Banque mondiale qui est revenue à des meilleurs sentiments pour annoncer des perspectives nouvelles de coopération avec le Niger, l’Union européenne reviendrait à la raison pour une coopération fructueuse avec le Niger. (Source : Le Courrier)

Bénin : Fermeture de la frontière nigérienne - Patrice Talon dribble le Niger avec l’aide du Nigéria

Cela fait plusieurs mois maintenant que les frontières entre le Bénin de Patrice Talon et le Niger sont fermées suite au coup d’État du 26 juillet 2023 qui a emporté le Président BAZOUM. Près d’un an après ce putsch et face au statu quo maintenu par la junte au pouvoir à Niamey, le Nigeria et le Bénin n’en peuvent plus d’attendre. Les autorités des deux pays ont tenu ce mardi à huis clos une rencontre de haut niveau au poste frontalier de Segbana au Bénin. Au terme des échanges, Cotonou et Lagos décident de faire désormais transiter les marchandises nigérianes via la ville de Segbana. Ceci afin de contourner le blocus imposé à Malanville par Niamey. (Source : aniamey.com)