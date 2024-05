Tunisie: Handisport-Journée scientifique - 'Le sport, un réel projet de vie et de réussite pour les personnes handicapées' (Catherine Dziri)

TUNIS — "Le sport, facteur de promotion pour les personnes handicapées" est le thème d'une journée scientifique organisée, samedi, à la maison des fédérations sportives, par le Comité national paralympique tunisien (CNPT), en présence d'imminents experts et de techniciens spécialisés dans le domaine du sport pour les personnes handicapées.

Catherine Dziri, professeur en médecine physique et réadaptation fonctionnelle à la faculté de médecine de Tunis et membre de la commission médicale du CNPT a expliqué que la finalité de la journée est la sensibilisation à l'importance du sport comme facteur d'intégration des personnes handicapées.

Dans une déclaration accordée à la TAP, Dziri a indiqué que partant des résultats fort probants réalisés par les athlètes paralympiques tunisiens lors des grandes compétitions internationales, il était important d'encourager les personnes présentant des déficiences motrices, visuelles ou auditives à s'engager dans un parcours sportif qui pourrait faire office d'un réel projet de vie.

"C'est, également, un moyen de faire connaître la Tunisie sous ses aspects d'intégration et de prospérité", a-t-elle souligné.

Intervenant à l'ouverture des travaux de la journée, le président du CNPT, Mohamed Mzoughi a évoqué une occasion propice pour l'échange de vues et d'expertises à la recherche des moyens de favoriser l'excellence sportive pour les personnes handicapées et de garantir un avenir basé sur l'équité dans le domaine du sport.

%

Pour Mzoughi, les performances mondiales des para-athlètes tunisiens sont le fruit du travail conjugué de plusieurs intervenants, notamment, la commission médicale du CNPT qui veille au bien être mental et physique de ces athlètes.

Pour sa part, le président de la dite commission médicale, Fethi Kaouache a fait savoir qu'il s'agit d'une journée de sensibilisation et d'information ouverte à tous les acteurs de la société civile afin d'approfondir la réflexion sur les moyens d'aider cette catégorie sociale à pratiquer le sport et l'activité physique dans des conditions favorables de manière à leur permettre de développer leurs capacités en vue d'atteindre l'excellence, notamment, grâce aux nouvelles recherches et études en psychologie, physiothérapie, physiologie et autres branches scientifiques.

Interrogé sur la préparation et la prise en charge médicale des para-athlètes, préalable aux prochains jeux paralympiques de Paris 2024, Kaouache a indiqué que tout un programme est à prévoir avant chaque compétition, notant au passage que le bilan actuel des mondiaux de Kobe aurait pu être meilleur avec une adaptation préalable au décalage horaire comme ce fut le cas avant les jeux de Tokyo.

Selon lui, pour garantir tous les attributs du succès aux représentants tunisiens à Paris, des mesures particulières sont à prévoir, notamment, le fait de veiller à ce que la délégation tunisienne soit en France une semaine voire dix jours avant les jeux.

Et le président de la commission médicale du CNPT d'ajouter: "parce que, de nos jours, le sport, en termes de performance, ne se restreint plus aux entraînements et à la technique, il est nécessaire d'additionner des vitamines et des compléments alimentaires à l'apport nutritif du sportif".

"Ces compléments doivent obligatoirement être propres et objets d'autorisation préalable par le ministère de la santé publique pour éviter d'éventuels risques voire sanctions", a-t-il indiqué, assurant que la commission assure un suivi permanent auprès des para-athlètes tunisiens et procède à une sensibilisation continue pour prévenir les contaminations même par inadvertance.

La journée a, par ailleurs, était ponctuée par une série de présentations qui ont principalement porté sur l'historique du sport pour les personnes handicapées dans le monde et en Tunisie, les différentes déficiences et les pratiques sportives qui y sont adaptées, l'aspect psychologique de la pratique sportive pour handicapés, les aspects spécifiques aux sportifs en fauteuil roulant et les particularités des activités physiques chez l'enfant handicapé.

s-hass