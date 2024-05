Congo-Kinshasa: Elections des sénateurs et gouverneur au Mai-Ndombe - La société civile appelle au calme

À la veille de la tenue des élections du gouverneur, vice-gouverneur et des sénateurs prévues ce dimanche 26 mai dans la province de Mai-Ndombe, le Cadre de concertation provinciale de la société civile appelle les uns et les autres au calme et le vivre ensemble.

Cela, après avoir constaté plusieurs discours de haine et menaces verbales répandus par les partisans de certains candidats à travers la ville d'Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe.

Le président du cadre de concertation provinciale de la société civile, Isidore Bolikala, déplore cette situation :

« Nous constatons des menaces verbales de différents camps qui se jettent des sorts. Et ces menaces ne nous mettent pas à l'aise. Des injures, les uns font vanter tout ce qu'ils ont ou tout ce qu'ils sont, et les autres critiquent l'autre camp et vice-versa ».

Il craint que ces menaces ne dégénèrent en troubles le jour du vote.

« Nous constatons que si les deux camps s'affrontent, ça peut amener à de grands désordres dans la ville, qui est une ville pacifique. Comme d'habitude, nous la société civile nous leur demandons de cesser toutes ces menaces verbales », conseille Isidore Bolikala.

Il interpelle surtout les leadeurs politiques c'est-à-dire les candidats gouverneurs et sénateurs, afin qu'ils conscientisent leurs bases, pour que la journée des élections soit une journée de paix, de tranquillité et de quiétude.