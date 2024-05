Algérie: Goudjil souligne le rôle central des fermes pilotes dans la relance du secteur de l'agriculture

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a mis en avant le rôle central des fermes pilotes dans la relance du secteur de l'Agriculture auquel une priorité absolue est accordée dans le programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué vendredi un communiqué du Conseil.

Lors de l'ouverture des travaux de la séance d'audition du ministre de l'Agriculture et du développement rural, M. Youcef Cherfa par la Commission de l'agriculture et du développement rural, sur "le cadre juridique des fermes pilotes et des coopératives agricoles et leur rôle dans la concrétisation de la nouvelle orientation agricole", le président du Conseil de la nation a souligné le rôle central des fermes pilotes notamment les coopératives agricoles, "dans la rupture avec la dépendance vis-à-vis de l'étranger et le renforcement de l'indépendance politique par l'indépendance économique à travers la réalisation de l'autosuffisance et la sécurité alimentaire dans le cadre des fondements de l'Algérie nouvelle".

M. Goudjil a indiqué avoir abordé auparavant cette question avec le ministre du secteur et l'Union nationale des paysans algériens (UNPA). Il a noté que "le produit agricole suit un parcours long avant de parvenir au consommateur, en passant par plusieurs étapes et intermédiaires, d'où l'idée de créer des coopératives pour raccourcir ce processus et permettre aux agriculteurs producteurs de s'organiser afin de faire parvenir et commercialiser leurs produits directement au consommateur".

Il a insisté sur "l'impératif d'encourager la création de coopératives pour toutes les filières agricoles stratégiques telles que le lait, les céréales et autres, ce qui contribuera à la régulation du marché et à la réduction des prix et renforcera la disponibilité des produits pour répondre aux besoins du consommateur". Il a appelé à "s'inspirer des expériences des pays développés en matière d'agriculture notamment la création et le développement des coopératives agricoles".

A noter que cette séance organisée en application des dispositions de l'article 157 de la Constitution, a été présidée par le président de la Commission, Ahmed Beda.