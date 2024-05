Madagascar: Ambohidratrimo - Six présumés kidnappeurs, abattus par la gendarmerie

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène récurrent d'insécurité dans les districts d'Anjozorobe et d'Ankazobe, les éléments des forces de l'ordre et de sécurité (FDS) ne cessent de collecter des informations auprès de toutes les personnes susceptibles de les aider dans leur mission. Grâce à cette collaboration, six présumés kidnappeurs ont été abattus par la gendarmerie à Andilana, fokontany Anjezika, commune rurale Mahavelona, district Ambohidratrimo, dans la nuit du 23 au 24 mai.

Embuscade meurtrière

Pour rappel, ce résultat de la gendarmerie fait suite à l'arrestation d'un dénommé Francine Razafimandimby, dit Iaban'i Lamina, par les éléments de la gendarmerie d'Ambohidratrimo, le 20 mai 2024. Les forces de l'ordre l'avaient capturé après avoir été renseignées que le suspect quittait Anjozorobe pour rejoindre Ankazobe. Il serait un complice des kidnappeurs qui ont semé la terreur dans ces districts, et serait également le receleur et fournisseur de « ody gasy » de ces malfaiteurs. Durant son interrogatoire, il a accepté de collaborer en renseignant sur la zone des repaires de ses comparses. A cet effet, les gendarmes d'Ankazobe, appuyés par ceux d'Ambohidratrimo, ont tout de suite monté tous les dispositifs nécessaires à cette opération, dont le bouclage de la zone suscitée.

En faction dans la localité, soit à l'endroit susmentionné,les hommes en treillis militaires ont aperçu un groupe de personnes venant du Nord-Est de leur emplacement et azllant directement vers leur campement qui se trouvait au limitrophe du district d'Ankazobe et Anjozorobe. Tombés nez à nez avec les forces de l'ordre, les assaillants ont tout de suite ouvert le feu et un accrochage entre les deux parties a éclaté. Résultats : six des assaillants ont été mis hors d'état de nuire ; un fusil à pompe ainsi qu'une arme de fabrication locale tous des calibres 12, des étuis de calibres 12 et une munition de 7.62mm ont été trouvés sur les lieux. Après la procédure réglementaire dans un cas similaire, les corps sans vie des défunts ont été remis au Fokonolona.