Madagascar: Miami Toamasina - Un pôle d'attraction pour les touristes nationaux

La partie Nord du projet Miami Toamasina sera incessamment ouverte au grand public, d'après l'annonce faite par la Commune Urbaine de Toamasina.

Ce projet présidentiel comprend plusieurs infrastructures. On peut citer, entre autres, une structure de protection de 800m le long de la côte, un jardin des amoureux, un skate park et un espace de sport en plein air. Il s'agit notamment d'un espace aménagé au bord de la mer de Toamasina servant d'un pôle d'attraction pour les touristes nationaux, outre la promotion des activités économiques dans la ville portuaire de l'Est de Madagascar. En outre, le jet d'eau lumineux spectaculaire constitue un atout pour attirer les vacanciers à choisir cette destination Est.

Appel à manifestation d'intérêt

En outre, une esplanade d'une superficie de 15 000m² sera réservée aux manifestations artistiques et culturelles tandis que des kiosques coquillages et grands kiosques sont installés pour développer des activités économiques. Un village restauration comportant 150 kiosques y est en même temps créé pour accueillir entre autres les pizzerias, les glaciers, les snacks, les fast-foods. Un appel à manifestation d'intérêt a déjà été lancé pour sélectionner les futures entreprises qui vont exploiter ces kiosques. Ce n'est pas tout ! Des espaces de ventes sont dédiés aux marchands locaux.

2 millions de touristes

Par ailleurs, il a été approuvé en Conseil des ministres qu'une société d'exploitation, de gestion et de maintenance de cette nouvelle infrastructure dénommée Miami S.A sera mise en place avant l'ouverture officielle de ce pôle d'attraction pour les touristes nationaux. Une chose dont on est sûre, cet espace de loisirs et de divertissement, y compris la plage, attirent non seulement la population locale mais aussi les vacanciers provenant des diverses régions de Madagascar. Il est à noter qu'un potentiel de 2 millions de touristes nationaux est actuellement recensé.