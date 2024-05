Madagascar: CAMS / Promotion ILO - 7 diplômés sur 15 participants

Intégrité, loyauté et ouverture (ILO). C'est la nouvelle promotion des camsiens. C'est la fin de 7 mois de cours intenses ponctués par une soutenance. »

Nous allons mettre en oeuvre, au sein de notre OSE, les connaissances acquises pour atteindre l'excellence dans le monde du sport « a déclaré Victor Lie Andriavelomanana, major de la 5e promotion du Cours Avancé en Management du Sport (CAMS). Le CAMS est organisé par le COM (Comité Olympique Malgache) en collaboration avec la Solidarité Olympique.

L'objectif de ce cours est de renforcer les capacités administratives, techniques et financières des cadres des fédérations nationales sportives et organisations sportives, afin de rendre ces dernières tout à la fois fonctionnelles et opérationnelles, pour une meilleure gestion de leurs activités en vue de résultats probants. Nouvelle promotion. Pendant sept mois, à raison de deux jours par semaine, ces diplômés ont travaillé avec assiduité, perspicacité et humilité, s'appropriant les contenus des modules. Ils étaient 15 au début mais ne sont que 7 à avoir terminé le cursus jusqu'à terme. »

C'est l'une des promotions les plus dures car nous étions très exigeants en matière d'assiduité parce que les maîtres-mots de l'olympisme sont l'excellence, le respect et l'amitié« , a fait savoir, Toavina Ramaro, directeur des cours. La cérémonie de remise de diplôme de la promotion baptisée « ILO» s'est déroulée, hier, au siège du COM à Ivandry.

La promotion a décidé de choisir comme parrain, Harinelina Randriamanarivo, Secrétaire général du Comité olympique Malgache. « Le monde du sport moderne et surtout malgache mérite des dirigeants formés. Vous serez les vecteurs de changement au sein de vos organismes respectifs« , a souligné Harinelina Randriamanarivo, Secrétaire général du COM.