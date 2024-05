Madagascar: Coupures tournantes d'électricité - Poursuite des travaux à la sous-station d'Anosizato ce jour

Les pièces de rechange ne sont pas disponibles, pour réparer les têtes de câbles grillées à la Sous-station Anosizato, selon les responsables auprès de la Jirama. Une adaptation a été faite depuis jeudi soir, pour régler le problème, avant l'arrivée des pièces.

La capitale malgache est actuellement confrontée à des coupures d'électricité programmées, en raison de travaux urgents à la sous-station Anosizato. Les techniciens de la Jirama High Voltage interviennent pour remplacer des têtes de câbles grillées, une opération qui se révèle plus complexe que prévu, selon les explications. Manda Ny Aina Nomena, chef de la production d'électricité pour le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA), a expliqué que deux têtes de câbles ont été endommagées principalement à cause de leur vétusté et des surcharges électriques. « Les techniciens, accompagnés du directeur général Ron Weiss, ont effectué une évaluation sur place jeudi soir et ont conclu qu'une modification est nécessaire en raison de l'indisponibilité des pièces de rechange identiques », a-t-il précisé. En effet, l'intervention est complexe et urgente. Les travaux d'adaptation, prévus sur deux jours, devraient être achevés aujourd'hui. Cette intervention est cruciale pour rétablir le bon fonctionnement du réseau de distribution, bien que provisoirement, en attendant l'arrivée des nouvelles pièces.

Minimiser les désagréments

Actuellement, un seul transformateur reste opérationnel à la sous-station Anosizato, ce qui oblige la Jirama à procéder à des coupures tournantes d'électricité pour assurer une distribution équitable. Selon les représentants de la société d'Etat, des efforts sont faits pour minimiser les désagréments. D'après eux, les techniciens de la Jirama travaillent sans relâche, jour et nuit, pour accélérer les réparations et réduire autant que possible les désagréments pour les usagers. « Tous les efforts sont fournis pour limiter l'impact de ces coupures sur la vie quotidienne des habitants », ont déclaré les dirigeants de la Jirama. En outre, la compagnie a réitéré son engagement à informer régulièrement le public sur l'évolution des travaux et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rétablir rapidement une fourniture électrique stable.