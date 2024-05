Madagascar: Dynamique de coopération rentable

La 59e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 50e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement se tiendront du 27 au 31 mai 2024 au Centre de conférence international Kenyatta de Nairobi, au Kenya.

Dynamique de coopération rentable

Membre à part entière de la BAD, Madagascar sera, évidemment, présent à cette session qui porte sur le thème «La transformation de l'Afrique, le Groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière mondiale ».La délégation malgache sera conduite par la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison qui fait, d'ailleurs, office de gouverneur au titre de la Grande Ile, auprès de cette institution financière panafricaine qui joue un rôle de premier ordre dans le financement du développement en Afrique. A Madagascar, le portefeuille actif du groupe de la BAD compte en ce moment vingt opérations pour un montant total d'environ 830 millions de dollars américains.

La coopération entre les deux parties est encadrée par le Document de Stratégie Pays (DSP) 2022-2026. Avec des résultats plutôt encourageants puisque lors des deux premières années du DSP, les projets financés par la Banque ont notamment contribué à l'aménagement de plus de 20 000 hectares de terres irriguées, à la construction et à l'aménagement de plus de 270 kilomètres de routes et à la création de milliers d'emplois directs et indirects. On peut citer, entre autres réalisations : des projets agricoles, en particulier le Projet jeunes entreprises rurales dans le Moyen-Ouest et le Projet du Programme d'entreprenariat des jeunes dans l'agriculture et dans l'agro-industrie.

Des projets qui ont notamment permis l'accroissement de la production rizicole de quatre millions de tonnes en 2021 à 5,32 millions de tonnes en 2023. La BAD apporte également une collaboration de taille dans le domaine du genre, en accompagnant techniquement et financièrement 354 micros, petites et moyennes entreprises agricoles dirigées par des femmes, permettant la création de 7 584 emplois féminins. Enfin, et non des moindres, dans le secteur du transport, la réalisation du Projet d'aménagement de corridor et de facilitation du commerce a permis une hausse significative du trafic moyen des poids lourds sur la route nationale 9, passant de 27 à 108 véhicules par jour. Un apport de taille en somme et qui reste encore à renforcer.

La mission de la délégation malgache à cette 59 Assemblée Annuelle sera justement de poursuivre ce dynamique de coopération efficace et rentable pour réaliser les objectifs d'une croissance plus inclusive et partagée