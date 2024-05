Madagascar: Julien Lepers à Madagascar - Questions pour.... une baleine ce soir au Radisson Blu

Julien Lepers, le célèbre parrain du Festival des Baleines est dans nos murs et il compte déjà offrir un avant-goût de ce rendez-vous annuel incontournable avec les célèbres cétacés à bosse ce soir.

Le festival des baleines organisé par la société Festiv en collaboration avec l'association Cétamada, en est à sa septième édition cette année. Il se déroulera du 13 au 21 juillet prochain à Sainte-Marie, comme chaque année. Au programme, des animations culturelles, musicales et éducatives tournant sur la baleine mais également différents concours (artisanaux, de miss, sportifs ...), des concerts et spectacles vivants et bien sûr des sorties en mer pour voir les baleines exécuter leur incroyable parade. En marge des facettes culturelles et festives de l'événement, le festival se veut surtout être un vecteur d'informations et de sensibilisation en faveur de la conservation de ces mammifères marins et un outil original et ludique pour le développement de l'image de Madagascar, basée sur la promotion du tourisme baleinier.

Des activités en marge du festival ont également été prévues. C'est ainsi qu'une soirée « Festival des baleines » aura lieu ce soir au Radisson Blu Tana Waterfront : au programme, un dîner décliné dans une ambiance musicale durant lequel seront présentés des produits d'excellence de la gastronomie malgache. Comme on pourrait s'y attendre, Julien Lepers animera un quizz sur les baleines durant la soirée. Les partenaires tels que Telma Madagascar offriront les lots.