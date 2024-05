Madagascar: Beauté et bien-être - La chirurgie esthétique séduit de plus en plus de malgaches

Les malgaches commencent à s'intéresser à la chirurgie esthétique.

De plus en plus de malgaches sont prêts à passer sous le bistouri pour améliorer leur apparence. Des médecins mauriciens effectuent des déplacements à Madagascar pour des consultations médicales.

L'augmentation mammaire qui consiste à augmenter le volume des seins figure parmi les opérations les plus demandées, selon Ramchurreetoo Dhanrajsingh, Business Development Manager auprès du Royal Green hospital à Maurice. Il y a aussi la liposuccion, une intervention permettant de retirer l'excès graisseux qui résiste généralement aux régimes alimentaires et à l'activité physique. A l'aide de petites incisions, le chirurgien introduit de petits tubes permettant d'aspirer les graisses. Des médecins de cet établissement hospitaliers viennent spécialement à Madagascar pour faire des consultations à la demande des cliniques privées. « Sur une vingtaine de personnes consultées, nous en avons 11 qui ont décidé de venir à Maurice pour se faire opérer. Nos clients sont issus de toutes les régions de Madagascar », a-t-il expliqué. Le coût varie en fonction de la demande des patients et des opérations à réaliser.

Spécialisations

Depuis le 23 mai, Royal Green hospital est présent à la Foire internationale de Madagascar (FIM) jusqu'au 26 mai pour faire connaitre leurs activités. Le 4 juin prochain, l'équipe sera à Antsiranana pour effectuer des consultations auprès d'une clinique privée pour des opérations de chirurgie esthétiques à Maurice. Ramchurreetoo Dhanrajsingh a fait savoir dans la foulée que l'établissement prenne en charge les patients depuis la récupération à l'aéroport jusqu'au transfert à l'hôpital. Les patients peuvent également envoyer un certificat médical et des rapports médicaux pour être étudier par une équipe médicale à Maurice. La spécialisation en chirurgie orthopédique, la pratique de l'hydrothérapie pour la prise en charge de la douleur et la rééducation, et la présence d'un prothésiste-orthésiste certifié sont d'ailleurs des spécificités notables du centre de santé.