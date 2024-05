Madagascar: Eau et électricité - Coupures en série depuis quelques jours sur Tana et alentours

Têtes de câbles grillées à une sous-station ; échauffement d'une alarme de transformateur ; câble rompu ; entretiens en tous genres..., ce sont autant de raisons évoquées par la Jirama pour expliquer les coupures d'électricité en série observées depuis quelques jours.

La ville d'Antananarivo et les localités environnantes, jusque dans les régions voisines comme l'Itasy, vivent ces derniers jours au rythme des coupures en série au niveau du réseau électrique. Des coupures que la société nationale d'eau et d'électricité JIRAMA, explique par des pannes au niveau des équipements ou des infrastructures, ou encore des travaux d'entretien inévitables, nécessitant l'interruption de l'alimentation électrique. Tel est alors le cas pour l'axe Sud-Ouest où une quarantaine de localités d'Antananarivo et des environs, jusqu'à Arivonimamo, Analavory, Ampefy, jusqu'à Soavinandriana, sont privées d'électricité à plusieurs reprises depuis la semaine dernière, pour cause de têtes de câbles grillées à la sous-station Tana Sud à Anosizato. Idem pour d'autres axes du Grand Tana, dont Ivato et les environs, jusqu'à Ambohidratrimo, ou encore l'axe Sud vers la RN7 jusqu'à Behenjy, privés d'électricité en raison de l'échauffement d'une alarme pour les uns, de câbles coupés ou encore de travaux d'entretien pour les autres.

La majorité des quartiers d'Antananarivo-ville et des districts voisins ont ainsi dû composer avec ces coupures d'électricité qui n'ont pas été sans conséquences sur les activités des ménages et sur les activités professionnelles dans quasiment tous les secteurs. Des coupures d'électricité auxquelles les habitants de la capitale, comme sur l'ensemble des régions, à quelques exceptions près, sont confrontés régulièrement depuis de nombreuses années. Une situation répétée qui occasionne des surcoûts dans les dépenses et charges liées à l'électricité.

%

Ces coupures en série au niveau du réseau électrique ont également des conséquences sur l'alimentation en eau. En effet, en raison des coupures d'électricité, certaines stations sont à l'arrêt, privant d'eau les abonnés sur une majeure partie du réseau de distribution d'eau. Ce, outre les motifs directement liés au réseau en question comme le désamorçage de pompes à Mandroseza. Jusqu'à hier, ces coupures d'électricité et d'eau n'ont pas encore été totalement résolues. Pour sa part, la Jirama indique que ses techniciens sont déjà à pied d'oeuvre pour faire le nécessaire afin de rétablir l'électricité et l'alimentation en eau « dans les plus brefs délais » ! Les usagers, eux, trouvent le temps un peu long...