Algérie: BEM et BAC - Les élèves entament la phase de préparation finale

ALGER — A l'approche des examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat, prévus en juin prochain, les élèves entament "la phase de préparation finale" aux épreuves, à travers la révision individuelle ou collective et les cours dispensés sur internet.

Dans une déclaration à l'APS, le consultant en éducation nationale, M. Kamel Nouari a exhorté les candidats à ces deux examens à "organiser leur planning de révision pour chaque matière", en déterminant un ordre et des horaires de révision, et à s'entrainer sur les sujets des précédentes sessions, en veillant à respecter et à optimiser le temps fixé pour chaque épreuve.

Cette méthode, a-t-il affirmé, "ne peut se substituer à la révision collective en classe avec les enseignants" dans les établissements éducatifs, qui se révèle très instructive et bénéfique pour l'élève, aussi bien pour l'assimilation des cours que pour son bien-être psychologique.

Le spécialiste s'est dit favorable aux cours, exercices et sessions de mémorisation disponibles sur internet, très prisés par les élèves désireux de perfectionner leur niveau.

Par ailleurs, M. Nouari a exhorté les parents d'élèves à "accompagner leurs enfants et à continuer à les encourager jusqu'au dernier jour des examens", insistant sur le soutien familial "primordial" pour le bien-être psychologique de leurs enfants et qui constitue "un véritable moteur de motivation" favorisant l'assimilation et la mémorisation des cours, en plus de renforcer le sentiment de confiance chez le candidat, étant le premier facteur de réussite".

La conseillère d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle au lycée Mohamed Mentouri à Ben Aknoun (Alger), Mme Saida Hattou, a quant à elle, estimé que la réussite au Bac requiert "une grande assiduité et un travail continu tout au long de l'année scolaire".

La période qui précède les examens officiels exige de l'élève "un effort supplémentaire, en recourant à tous les moyens possibles pour améliorer son niveau et en s'exerçant sur les sujets des précédentes sessions, tout en tirant profit des orientations et conseils prodigués par les enseignants", a-t-elle expliqué.

Elle a, en outre, appelé les candidats à ne pas prêter l'oreille aux supputations sur l'énoncé des sujets notamment du baccalauréat et leur a recommandé "d'aller se coucher avant minuit, pour qu'ils puissent se réveiller de bonne heure, la matinée étant la meilleure période de la journée pour l'assimilation et la mémorisation des cours", outre la pratique du sport pour lutter contre le stress qui est souvent à l'origine de trous de mémoire et du manque de concentration".

Le président de l'Union nationale des parents d'élèves, Hamid Saadi considère, de son côté, que les examens blancs "sont très importants pour évaluer le niveau des élèves et détecter leurs lacunes", mettant en garde contre le recours "abusif" aux sessions d'entrainement, très en vogue ces dernières années.

L'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM) se déroulera du lundi 3 juin au mercredi 5 juin 2024, tandis que celui du baccalauréat est prévu du dimanche 9 juin au jeudi 13 juin 2024.