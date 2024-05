Algérie: Ouargla - L'étude du schéma permanent du secteur sauvegardé du vieux Ksar lancée

OUARGLA — L'étude du schéma permanent du secteur sauvegardé du vieux Ksar d'Ouargla portant réhabilitation de ce site historique classé vient d'être lancée, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale de la Culture et des arts (DCA).

Confié pour un délai d'élaboration d'une année à un bureau d'études spécialisé sous l'égide de la direction de la Culture et des autorités locales, ce schéma s'effectue à la faveur d'un montant de 90 millions DA, en plusieurs phases, dont le diagnostic de l'état du site, les mesures urgentes, l'analyse historique et la mise au point de la formule finale avant d'être soulevée au ministère de tutelle pour obtenir son aval quant aux opérations nécessaires à prévoir sur le site, a affirmé la DCA, Fatima Bekkara.

La DCA qui a énuméré entre autres objectifs du schéma la lutte contre les interventions indélibérées sur les composantes du Ksar, a toutefois, relevé que le lancement de cette étude prévu initialement en 2014 a ainsi accusé un grand retard, alors que les conditions réglementaires étaient réunies, dont la promulgation de son texte réglementaire le 28 mars 2011, en raison, a-t-elle expliqué, de la révision à la hausse de l'enveloppe financière de sa réhabilitation.

Pour sa part, le président de l'association pour la culture et la réforme du vieux Ksar, Hocine Boughaba, a estimé nécessaire une prise en charge urgente de ce site en vue d'épargner l'éventuel effondrement de certaines de ses parties, dont les anciens pans de "Dar El-Qadi" et la mosquée de la zaouïa de Sidi El-Hafiane.

Le même responsable a rappelé que ce vieux site peuplé avait bénéficié, avec le concours des organismes et associations locales, de nombreuses opérations de réhabilitation et de restauration consistant, outre la réhabilitation et l'entretien des bâtisses, en la rénovation des réseaux d'assainissement, d'alimentation en eau potable, le renforcement des réseaux d'électrification et de l'éclairage, dans le but de prendre en charge les préoccupations des occupants et l'amélioration de leurs conditions de vie.

Classé secteur sauvegardé depuis 2011, le vieux Ksar d'Ouargla, un des réalisations ayant jalonné l'histoire de la région depuis plus de 600 ans, s'étend sur une surface de 30 hectares occupée par une population de plus de 8.000 âmes.