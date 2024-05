Algérie: Séances de réflexion en prévision du Colloque sur l'impact du changement climatique sur la sécurité hydrique en Algérie

ALGER — Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) organise, à partir de dimanche, des séances de réflexion, en prévision du Colloque national sur l'impact du changement climatique sur la sécurité hydrique et le développement agricole en Algérie, a indiqué, samedi, un communiqué de cette instance.

"En prévision du Colloque national qu'organisera la Commission de l'environnement et du développement durable, en juin prochain, sur l'impact du changement climatique sur la sécurité hydrique et le développement agricole en Algérie, le CSJ organise des séances de réflexion et des visites sur le terrain encadrées par un groupe d'experts, dans les wilayas d'El-Tarf, Mila, Ain Defla et de Tlemcen, et ce du 26 au 30 mai", lit-on dans le communiqué.

"Les séances de préparation relatives au Colloque qui se tiendra sous le slogan +politiques durables...sécurisation des richesses... garantie de l'avenir+, constitueront une opportunité en vue d'échanger les informations et les expériences et de débattre des défis et des opportunités relatifs à ces questions importantes".

Elles seront aussi "une occasion, en vue de proposer des solutions, à même de faire face aux changements climatiques actuels et d'assurer la sécurité hydrique, de manière à contribuer à la concrétisation du développement agricole durable dans notre pays", a conclu la même source.