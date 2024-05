Algérie: Présidentielles 7 septembre - Le RND soutient le président de la République pour la poursuite des réformes

MILA — Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi, a affirmé samedi à Mila que sa formation politique soutiendra le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour la poursuite du processus de réformes profondes que connait l'Algérie nouvelle.

Au cours d'un meeting organisé par son parti à la salle omnisports "Tayeb Ben Abderrahmane" de Mila, M. Yahi a indiqué que "son parti affirme qu'il s'alignera dans un seul rang au côté du président de la République Abdelmadjid Tebboune et le soutiendra fermement pour poursuivre le processus des réformes profondes et atteindre la totalité de leurs objectifs".

"Ce soutien, a-t-il ajouté, émane de la conviction du parti que l'actuelle phase requiert que le prochain président de la République soit un homme de consensus national autour de qui se mobiliseront les algériens pour une Algérie forte et respectée".

M. Yahi a appelé à ce propos "le peuple algérien à voter massivement lors des élections présidentielles du 7 septembre prochain afin de préserver la sécurité, la stabilité et les acquis obtenus depuis 2019 et repousser le risques, menaces et machinations derrières lesquelles se dressent les forces du mal et les collaborateurs des sionistes".

Il a salué à l'occasion "le débat et le dialogue constructifs" entre le président de la République et les leaders des partis politiques au cours de la rencontre tenue dernièrement et empreinte "du sens de la responsabilité et de la franchise".

La rencontre, a-t-il ajouté "consacre la culture du dialogue et de la concertation entre le pouvoir et la classe politique et jette des ponts de communication de sorte à contribuer à façonner une scène politique nationale forte qui consolide la cohésion nationale, préserve les institutions de l'Etat et ses symboles et raffermit la stabilité de l'Algérie et sa sécurité".