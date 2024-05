Algérie: Championnat d'Afrique de Rafle - L'Algérie sacrée championne de la 5e édition

TOUGGOURT — L'équipe nationale algérienne (messieurs et dames) a remporté la 5e édition du championnat d'Afrique de rafle, dont les compétitions ont pris fin vendredi à la salle omnisports "Ahmed Zabana" à Touggourt.

L'équipe nationale algérienne a remporté la 5e édition de ce championnat continental après avoir obtenu le plus grand nombre de médailles d'or, avec un total de cinq médailles d'or dans différentes disciplines.

L'Algérien Houcem Bada a remporté la médaille d'or dans la spécialité du tir de précision. La sélection nationale a également dominé la spécialité du double féminin, réalisant la première et la troisième place grâce à la médaille d'or du duo Nour Maidi et Lamia Aouissi et la médaille de bronze du duo Chahra Chibani et Amina Larik.

De leur part, Ahmed Teriaki et Lamia Aouissi ont offert à l'Algérie la médaille d'or du double mixte, tandis que la médaille de bronze est revenue à l'autre duo algérien Tarik Zekiri et Chahra Chibani.

Quant à la compétition individuelle dames, la joueuse de l'équipe nationale, Chahra Chibani, a décroché la première place, devançant la Marocaine Dounia Touhan et la Kényane Anna Kwambo.

L'Algérien Ahmed Teriaki a également remporté la médaille d'or dans cette spécialité (messieurs).

Pour la discipline "double masculin", l'équipe nationale a décroché la médaille d'argent et de bronze, tandis que le duo libyen Ahmed Loulo et Rachid Souissi a remporté la médaille d'or.

La cérémonie de clôture de ce championnat africain, abrité par la wilaya de Touggourt depuis le 20 du mois en cours, a été supervisée par le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Badis Ben Amar, le président de l'Union africaine des Sports-boules (UASB), Mohamed Yacine Kafi, et le président de la Fédération algérienne de rafle et billard, Mohamed Amine Maidi.

Pour rappel, cette édition a vu la participation de 51 joueurs représentant neuf pays (Algérie, Tunisie, Maroc, Egypte, Libye, Nigeria, Djibouti, Kenya et Zambie).