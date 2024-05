Afrique: Nécessité de parvenir à la stabilité et au développement économique dans le continent africain

ALGER — Le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbrahem a souligné, samedi à Alger, la nécessité d'oeuvrer en faveur de la sécurité, de la paix, de la stabilité et du développement économique durable en Afrique.

Dans son allocution lors d'une rencontre organisée à l'occasion de la "Journée de l'Afrique" (25 mai), coïncidant avec le 61ème anniversaire de la création de l'Organisation de l'unité africaine (actuellement Union africaine)", sous le thème "Education et enseignement, socle du développement", M. Benbrahem a souligné la nécessité de "conjuguer les efforts africains pour parvenir au développement socio-économique et culturel du continent et explorer de nouveaux mécanismes modernes pour faire face aux différents défis de l'heure".

Le président de l'ONSC a estimé, lors de cette rencontre organisée par "le réseau pour le dialogue et le bon voisinage algéro-africain", en présence d'étudiants africains et de représentants de la société civile, que "la sécurité et la paix sont des éléments essentiels pour la réalisation de la stabilité et du développement dans les pays africains ainsi que pour la préservation de leur souveraineté économique et politique".

M. Benbrahem a rappelé le "rôle important" dévolu à la société civile pour "renforcer le dialogue et l'action africaine sérieuse afin de pouvoir faire face aux différents défis et menaces auxquels le continent est confronté, notamment ceux liés aux drogues, au blanchiment d'argent, à la traite des êtres humains et au terrorisme", soulignant à cet égard le "rôle majeur" que joue l'Algérie dans le cadre du "renforcement du dialogue, en vue de préserver la sécurité et la stabilité du continent et protéger ses composantes culturelles, historiques et civilisationnelles".

"Cette rencontre constitue une opportunité pour renforcer le dialogue, promouvoir la coopération et le partenariat, en plus d'améliorer la formation de l'élément humain, notamment les jeunes dans le but de mettre fin à la dépendance économique qui entraîne le pillage des richesses du continent", a estimé M. Benbraham.

De son côté, le président du "Réseau associatif pour le dialogue et le bon voisinage algéro-africain", Ali Sahel, a mis l'accent sur l'importance de célébrer cette journée, coïncidant avec la naissance de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), visant à "évaluer les réalisations dans différents domaines".

Dans ce cadre, il a mis en avant "la nécessité de renforcer la solidarité africaine en toutes circonstances", affirmant que l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde "une importance particulière" au continent africain et veille toujours à "soutenir et développer les perspectives de coopération dans la région dans différents domaines".

Pour sa part, l'ancien diplomate et président de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne, Noureddine Djoudi, a évoqué le parcours historique de la coopération algéro-africaine, rappelant que l'Algérie "a toujours été pionnière dans le soutien et l'appui aux pays africains en ce qui concerne différentes causes justes, aussi bien au sein de l'ex-Organisation de l'unité africaine, ou de l'actuelle Union africaine (UA)".

Le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula a, quant à lui, souligné "l'importance de construire une économie solide en Afrique via le renforcement de l'unité et de la solidarité", soulignant que la réalisation de cet objectif exigeait de tous de "s'atteler à l'unification des vues pour renforcer le partenariat nécessaire entre les pays africains".